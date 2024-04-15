走跳世界／菲律賓巴拉望 熱帶海島療癒身心

來到被稱為「菲律賓最後一片處女地」的巴拉望島，自然不可或缺的是海上活動，當地沒有過度開發，更重視生態保育，位於熱帶氣候，更讓附近的珊瑚礁、魚類繁盛，喜歡海上活動的人，包括浮潛、深潛以及搭船跳島遊玩者，都能得到最大程度的滿足。

Exotic Island與Maxima兩座島嶼，在退潮時，可以直接踏浪穿越。記者顏甫珉／攝影

巴拉望曾於2022、2023年，被Condé Nast Traveler讀者票選為「Best Island Asia」，目前台灣能搭乘菲律賓皇家航空直飛巴拉望公主港，更有眾多旅行社推出多樣化旅遊行程，甚至半自由行，且價格實惠，當地物價對比台灣，更為划算，且菲律賓人多數會講英文，簡單的會話都能溝通，更大大降低旅遊門檻，而海島遊更是完整，從船隻、相關器材等，兼顧安全與實用，讓旅遊能更放鬆身心，盡情享受海洋的陽光與美好。

Luli Island上的高空跳台，值得一試。記者顏甫珉／攝影

本田灣 跳島遊 三島不同享受

到巴拉望公主港，其中一天行程必排的是本田灣跳島遊，從市區前來僅約10分鐘車程，本田灣附近有眾多實惠的墨鏡、防水袋、甚至各種貝殼製飾品可挑選，穿上救生衣，就能搭著螃蟹船出海，準備來個島嶼跳島遊。

首先抵達Luli Island，有著紅樹林與潔白沙灘的環繞，最特別是有可以跳水的高台，當地已圍起安全海域，且有救生員在旁，無論是否穿著救生衣都能一躍而下，把煩惱拋諸腦後，還有當地民眾幫忙拍出趣味錯位照，只需要給台幣120元小費，照相技術了得。也能單純浮潛，與熱帶魚、珊瑚礁共遊。

Starfish Island上，能隨處見到海星。記者顏甫珉／攝影

接著來到Starfish Island，顧名思義該島有著眾多海星，只要在海水偏冷的地方，都能看到海星群聚，只是為保護生態，請勿用手觸摸。該島上也有海鮮大餐現做，可以與店家洽談，秤重的螃蟹、龍蝦、螺肉等都能烹調後享用，浮潛完、欣賞完海星，就能馬上來場海鮮盛宴。

最後是跳島之旅中的最大島Cowrie Island，島上設施完整，包括有淋浴設備，多數行程都會在該島享用午餐，可遊玩的海域也更大，並且搭配多樣化的設施，如酒吧、彩繪等，不下水也能漫步在沙灘上，拍出絕佳的網美照。

巴頓島的跳島遊相當愜意，船夫開船之餘，還會當起大廚。記者顏甫珉／攝影

巴頓島 更愜意 未開發處女地

如果本田灣跳島遊還無法滿足，且又參加半自由行程，那麼不可錯過的是巴頓島跳島遊。雖然從公主港市區搭車前往，需要3小時車程，但熱愛海島的話，絕對相當值得。

巴頓島目前更是極少開發，且多為當地遊客，但也因此海洋內的多元生態維持良好狀態，吸引部分歐美遊客前來。同樣是搭船跳島遊，巴頓島更顯愜意，首先抵達Twin Reef，直接從船上跳入海中，眾多且生機盎然的珊瑚礁，以及為數眾多的熱帶魚蜂擁而至，瞬間會被此豐富的海洋美景給吸引，位於海中央的停靠位置，無論想拍美照，或拍到眾多魚類，信手拈來都是最佳照片。

公主港的五星級Princesa Garden Island Resort and Spa度假村。記者顏甫珉／攝影

而巴頓島的船夫們，更會在船上架起烤爐，料理午餐，還會隨著音樂擺盪，享受身心靈的放鬆。接著來到Peña Plata，所在地Exotic Island與Maxima，是兩座島嶼，在退潮時，可以直接穿越海洋走至對岸島嶼，還能爬約15分鐘至小山上，欣賞無死角美景，附近更是浮潛勝地，運氣好的話，還能看到海龜。

最後來到Starfish Watching at Luli Sand Bar，該地為一沙洲，僅有退潮時會出現，由於海水溫度較冷，幾乎隨處都能見到遍布的海星，且略為退潮時，僅會露出一小片沙灘，更能拍出奇蹟美照。比起本田灣，巴頓島更能體驗熱帶海洋的豐富與多樣性，雖然車程較遠，但平均包船費用也不高，最多30人包船要價約18,000元台幣，適合揪團前來。

麵包山有眾多拍照景點，可跟好友拍下美照。記者顏甫珉／攝影

監獄農場、麵包山 菲式風情

公主港是巴拉望省的首府，市區也有不少能體驗菲式風情的景點，其中必遊的是「開心監獄農場」，被稱為無圍牆的監獄，該監獄收容4千人，包括輕刑犯1千人、中刑犯2千5百人與重刑犯5百人，其中輕刑犯是可以自由活動，參與各種農作、手工藝、藝術創作等，還能賺取收入，家人也能入內同住，在其中宛如小型社會，更能開放遊客參觀，甚至受刑人在其中還會學習舞蹈，表演給遊客欣賞，讓他們除了為所作所為付出代價之外，也能在出獄後，儘快融入一般社會生活。

而來到蝴蝶生態園及原住民部落，能夠體驗巴拉望原住民的生活風情，還能欣賞熱帶蝴蝶，現場原住民表演，以及與遊客分享自家寵物「蟒蛇」，更讓人難以忘懷。省長的家則是菲律賓連任最久省長Ramon Mitras的住所，現在開放給遊客參觀，位於遼闊的山坡地上，融合西班牙與菲律賓的建築特色，以及多樣化的戶外遊戲設施。

開心監獄農場被稱為無圍牆的監獄，受刑人還會學習舞蹈。記者顏甫珉／攝影

附近的麵包山Baker's Hill主題公園也值得一遊，從一間麵包店發展成主題公園，有各式各樣的童話故事雕像，裝置藝術，兒童遊樂設施等，還能拍出讓朋友都覺得趣味的美照。而最後必逛「古老大教堂」，是巴拉望最大的教堂，以歌德式風格建造，若是在藍天下，與白色教堂相呼輝映，更顯美麗。

公主港在住宿方面，當地的五星級Princesa Garden Island Resort and Spa度假村，最值得入住，有著絕美的無邊際泳池，距離機場僅約15分鐘，整體占地4公頃，還有穿越紅樹林，在海上搭建起的海上Villa，能一望無際將海景收納其中。 公主港的古老大教堂，是當地信仰中心。記者顏甫珉／攝影