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看好阿里山林鐵全線通車 雄獅旅遊下月推出「栩悅號」生態遊程

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
阿里山林鐵去年底歡慶通車111周年，結合嘉市北門車站整修啟用、發表「栩悅號」列車。圖／聯合報資料照片
阿里山林鐵去年底歡慶通車111周年，結合嘉市北門車站整修啟用、發表「栩悅號」列車。圖／聯合報資料照片

農業部林業及自然保育署日前宣布，阿里山林鐵斥資23億元經15年修復，擬7月1日全線通車，看好林鐵全線通車帶來觀光發展商機，雄獅旅遊搶先攜手阿里山林鐵文資處，共同打造升級版林鐵觀光列車「栩悅號Vivid Express」套裝遊程，啟用林鐵舊車廂重新改裝彩繪生態列車「栩悅號」，定5月24日首航，讓百年森林鐵道華麗轉身。

受惠疫後快速成長國際旅遊需求，雄獅旅遊去年獲利、淨利率、配息數創歷史新高，今年專注發展「鐵道」、「郵輪」、「主題旅遊」等核心產品，優化旅遊服務體驗，看好軌道觀光商機，國內繼鳴日號、鳴日廚房、藍皮解憂號後，預計增加阿里山林鐵「福森號」與「栩悅號」列車經營。

因應阿里山林鐵全線通車，雄獅旅遊超前部署攜手林鐵及文資處，打造升級版阿里山林鐵觀光列車「栩悅號」套裝遊程，5月24日首航，栩悅號是阿里山林鐵全新改裝觀光列車，也是台灣火車當中，首度擁有360度環繞「透明駕駛室」，透過雄獅提供五感體驗、高規格導覽服務及全新獨家路線，讓旅客深度感受森林之美。

阿里山林鐵去年底歡慶通車111周年，結合嘉市北門車站整修啟用、發表「栩悅號」列車，林鐵文資處長黃妙修說，栩悅號是林鐵百年來首輛以生態為主題設計改裝列車，以台灣特有「阿里山迎賓鳥」之稱的栗背林鴝發想，採用雄鳥藍色羽毛及橘色領巾作外觀顏色搭配、雌鳥淺黃羽色作為內裝設計，車廂有包廂席、瞭望席等巧思空間，更是國內首列有透明駕駛室車輛。

栩悅號特色：突破舊封閉守車駕駛室，採大片玻璃隔間，讓乘客可欣賞前方自然景致也可想像駕駛火車感覺。分為包廂席及瞭望席，包廂席提供家庭、團體旅客半隱私空間，瞭望席可旋轉座椅，隨時調整喜歡角度欣賞風景。車廂內部裝設無線緊急通話系統，系統兼具通話及影像功能，緊急狀況發生，司機員及列車長可快速判斷處理方式提供必要協助，維護乘車安全性。

阿里山林鐵去年底歡慶通車111周年，結合嘉市北門車站整修啟用、發表「栩悅號」列車，突破舊封閉守車駕駛室，採大片玻璃隔間，包廂席提供家庭、團體旅客半隱私空間，瞭望席可旋轉座，讓乘客可欣賞前方自然景致。圖／聯合報資料照片
阿里山林鐵去年底歡慶通車111周年，結合嘉市北門車站整修啟用、發表「栩悅號」列車，突破舊封閉守車駕駛室，採大片玻璃隔間，包廂席提供家庭、團體旅客半隱私空間，瞭望席可旋轉座，讓乘客可欣賞前方自然景致。圖／聯合報資料照片
雄獅旅遊攜手阿里山林鐵文資處，共同打造升級版林鐵觀光列車「栩悅號Vivid Express」套裝遊程，啟用林鐵舊車廂重新改裝彩繪生態列車「栩悅號」，定5月24日首航。圖／阿里山林鐵文資處提供
雄獅旅遊攜手阿里山林鐵文資處，共同打造升級版林鐵觀光列車「栩悅號Vivid Express」套裝遊程，啟用林鐵舊車廂重新改裝彩繪生態列車「栩悅號」，定5月24日首航。圖／阿里山林鐵文資處提供

火車 觀光列車 車廂 阿里山 雄獅

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