不只迪士尼！5大「亞洲主題樂園」讓你享受歡樂假期



【文·Social Lab社群實驗室】

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近三個月內「亞洲主題樂園」話題的網路聲量表現，帶您了解網友熱議的5大亞洲主題樂園排行。

主題樂園一直都是放假期間的熱門去處，除了多元的設施適合全家大小一起體驗，園區內各種特色紀念品商店、豐富的表演和美食小吃等，更是讓人流連忘返。

「香港迪士尼」園區小而充實 「日本環球影城」主題多元大人小孩都盡興

▲ 網友熱議TOP5亞洲主題樂園 網路聲量排行 Social Lab社群實驗室/製圖

觀察近三個月內網友針對「亞洲主題樂園」相關話題的討論，可以發現「香港迪士尼」最受網友熱議，其園區的佔地面積更是掀起網民討論。

不少去過的網友表示「香港迪士尼雖然最小，但園區之間距離近好多，玩起來不會太累」，大讚其為「非常精緻濃縮的迪士尼」，另外也有網友熱心分享香港迪士尼的遊玩攻略，提到「盡量先規劃好路線、避免浪費體力在來回走」、「超級推薦買提早入園」等，吸引網友收藏討論。

而日本「東京迪士尼」和「大阪環球影城」同樣是不少人心目中必去的景點，其中環球影城除了有討論度極高的熱門卡通動漫如《鬼滅之刃》、《瑪利歐》等主題園區，更還原了奇幻電影《哈利波特》的經典場景，讓去過的網友紛紛留言「真的還原度超高…重度哈迷推薦去影城」、「實際去到好感動，童年回憶直接湧現」，認為大小朋友都能玩得相當盡興。

也有民眾補充，園區內的紀念品商店值得一逛，各種精美禮品讓人願意「乖乖掏出錢包」，直呼「雖然單價有點高，但是實在忍不住呀！」。

另外，座落於臺灣東海岸風景區的「遠雄海洋公園」也受到許多遊客喜愛，除了有機會和海洋生物近距離互動，更有可愛討喜的吉祥物不定時在園區內穿梭，網友便說道「海洋公園裡面的水族館很好拍，會再來一次」、「可以在裡面看到好幾場的海洋生物表演，很充實！」大推其值回票價。

而除了多種刺激設施之外，遠雄海洋公園也推出關於「海洋保育、永續」等主題的演出，吸引家長們帶孩子前往「邊玩邊學習」。

主題樂園中夢幻的場景及刺激有趣的設施總能讓人忘卻煩惱，那麼你最喜歡哪個主題樂園呢？不妨把握假期和親朋好友一同前往，享受當下熱鬧青春的氛圍吧！



《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，如需引用請註明出處》



調查方法：

本排行係使用《OpView社群口碑資料庫》統計觀測條件之「亞洲主題樂園」相關討論則數。

觀測期間：2023/12/06~2024/03/06，共三個月。

觀測來源：討論區、社群網站、新聞、部落格、地點評論（排除抽獎文）

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