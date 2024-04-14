快訊

中東已四國領空關閉 伊朗警告美勿支持以色列否則將遭激烈回應

聽新聞
test
0:00 / 0:00

不只迪士尼！5大「亞洲主題樂園」讓你享受歡樂假期

聯合新聞網／ Social Lab社群實驗室
不只迪士尼！5大「亞洲主題樂園」讓你享受歡樂假期 圖片來源/unsplash
不只迪士尼！5大「亞洲主題樂園」讓你享受歡樂假期 圖片來源/unsplash


【文·Social Lab社群實驗室】

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近三個月內「亞洲主題樂園」話題的網路聲量表現，帶您了解網友熱議的5大亞洲主題樂園排行。

主題樂園一直都是放假期間的熱門去處，除了多元的設施適合全家大小一起體驗，園區內各種特色紀念品商店、豐富的表演和美食小吃等，更是讓人流連忘返。

香港迪士尼」園區小而充實 「日本環球影城」主題多元大人小孩都盡興

▲ 網友熱議TOP5亞洲主題樂園 網路聲量排行 Social Lab社群實驗室/製圖
▲ 網友熱議TOP5亞洲主題樂園 網路聲量排行 Social Lab社群實驗室/製圖

觀察近三個月內網友針對「亞洲主題樂園」相關話題的討論，可以發現「香港迪士尼」最受網友熱議，其園區的佔地面積更是掀起網民討論。

不少去過的網友表示「香港迪士尼雖然最小，但園區之間距離近好多，玩起來不會太累」，大讚其為「非常精緻濃縮的迪士尼」，另外也有網友熱心分享香港迪士尼的遊玩攻略，提到「盡量先規劃好路線、避免浪費體力在來回走」、「超級推薦買提早入園」等，吸引網友收藏討論。

而日本「東京迪士尼」和「大阪環球影城」同樣是不少人心目中必去的景點，其中環球影城除了有討論度極高的熱門卡通動漫如《鬼滅之刃》、《瑪利歐》等主題園區，更還原了奇幻電影《哈利波特》的經典場景，讓去過的網友紛紛留言「真的還原度超高…重度哈迷推薦去影城」、「實際去到好感動，童年回憶直接湧現」，認為大小朋友都能玩得相當盡興。

也有民眾補充，園區內的紀念品商店值得一逛，各種精美禮品讓人願意「乖乖掏出錢包」，直呼「雖然單價有點高，但是實在忍不住呀！」。

另外，座落於臺灣東海岸風景區的「遠雄海洋公園」也受到許多遊客喜愛，除了有機會和海洋生物近距離互動，更有可愛討喜的吉祥物不定時在園區內穿梭，網友便說道「海洋公園裡面的水族館很好拍，會再來一次」、「可以在裡面看到好幾場的海洋生物表演，很充實！」大推其值回票價。

而除了多種刺激設施之外，遠雄海洋公園也推出關於「海洋保育、永續」等主題的演出，吸引家長們帶孩子前往「邊玩邊學習」。

主題樂園中夢幻的場景及刺激有趣的設施總能讓人忘卻煩惱，那麼你最喜歡哪個主題樂園呢？不妨把握假期和親朋好友一同前往，享受當下熱鬧青春的氛圍吧！

原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，如需引用請註明出處》


調查方法：

本排行係使用《OpView社群口碑資料庫》統計觀測條件之「亞洲主題樂園」相關討論則數。

觀測期間：2023/12/06~2024/03/06，共三個月。

觀測來源：討論區、社群網站、新聞、部落格、地點評論（排除抽獎文）

快使用全台最全面的網路聲量工具——OpView社群口碑資料庫，帶您輕鬆用大數據看時事，了解民意風向、網友喜好！

【熱門時事難掌握？超夯話題都在Social Lab社群實驗室】

花10秒鐘訂閱OpView電子報，從此話題、趨勢不漏接！


Social Scan 社群話題週報》：提供最新的熱門排行榜及熱門話題調查局，話題時事一把罩。

Social Watch 洞察報告》：每月兩期，內含深度產業分析、議題拆解等精彩內容等你來挖掘。

想看更多排名主題？快快許願告訴我們吧

提供題目► marketing@eland.com.tw

社群 香港迪士尼

延伸閱讀

全台唯一可泊宿燈塔！「小鹿文娛」開創高美濕地新玩法

7水雉誤入蜈蚣籠泡水失溫 眾人合力急救援平安野放

來去燈塔住一晚！全國首座高美燈塔旅宿園區今試營運

東京迪士尼海洋全新園區懶人包！「夢幻泉鄉」焦點遊樂設施、餐廳美食、主題商品搶先看

相關新聞

全新Dyson Supersonic Nural吹風機上海打造巨型快閃體驗店 特色新功能一次看

3月底才在韓國首爾發表亮相的全新Dyson Supersonic Nural吹風機，近期也將於台灣正式上市，搶在上市之前...

不只迪士尼！5大「亞洲主題樂園」讓你享受歡樂假期

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近三個月內「亞洲主題樂園」話題的網路聲量表現，帶您了解網友熱議的5大亞洲主題樂園排行。

賣得好再度合作！Sandro攜手藝術家 打造春季浪漫法式穿搭

法國時尚品牌Sandro在去年冬天首度與藝術家Louis Barthélemy合作，呈現了一系列融入北非民族服飾特色，以及法式風情的限定系列，叫好又叫座。因此，雙方在這季再度攜手，把摩洛哥、南法的氛圍加入，打造出全新又引人入勝的迷你系列服裝。

女團aespa成員Karina同款話題涼鞋 不用求代買也能入手了！

南韓女團aespa成員Karina因為與演員李宰旭戀愛，最後不敵壓力在宣布分手，因此成為話題人物。不過憑藉精緻小巧鵝蛋臉加上完美比例的身材，Karina的一舉一動早就是粉絲們目光追逐焦點，像是此次她替Converse拍攝的涼鞋形象美照，還沒上市就詢問度不斷，但好消息是現在台灣也能入手了。

星巴克「買一送一」又來了！連續3天、快截圖揪喝

快截圖揪喝星巴克！星巴克宣布在4月15、16、17日連續3天，推出「尋找迪士尼好友．截圖好友分享日」優惠活動，憑星巴克網...

醜鞋大變身！最強潮鞋Simone Rocha X Crocs即日開賣

印象的翻轉，有時常迸發出驚人的反差能量。一向輕便的拖鞋也能登上時尚伸展台？原來是設計師品牌Simone Rocha與Cr...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。