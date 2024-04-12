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全家便利商店推13款日韓獨家新冰！「蠟筆小新、春植、三麗鷗」可愛冰品快搶吃　還有「春水岩鹽烏瓦濃乳茶雪糕」

聯合報／ 記者陳立儀／即時報導
全家便利商店即日起陸續推出來自日、韓兩國共13款特色冰品。圖／全家便利商店提供
全家便利商店即日起陸續推出來自日、韓兩國共13款特色冰品。圖／全家便利商店提供

近期天氣逐漸轉熱，全家便利商店因應溫升，即日起陸續推出來自日、韓兩國共13款獨家特色冰品，首推每次推出都是拍照焦點的「蠟筆小新煉乳風味冰淇淋」，冰淇淋加上濃郁的煉乳醬，香濃美味，除了有小新及小白的療癒外包裝，裡面的超萌封膜也值得收集，售價89元；Kakao Friends人氣角色「春植」也推出香甜水蜜桃口味的棒棒冰，清爽又可愛，售價69元；三麗鷗角色4月15日起推出3款冰品，包含清爽的乳酸與蜜桃結合的「美樂蒂蜜桃乳酸風味雪糕」（售價49元）、青橘與柑橘搭配的「大眼蛙DD柑橘風味啾啾冰」（售價59元）、以海綿蛋糕體夾著香濃牛奶冰淇淋的「大耳狗卡士達風味冰淇淋蛋糕」（售價79元）；另外還有4月13日開賣的「LOTTE 酸甜寶石冰塊棒」（售價40元）、「LOTTE椪糖咖啡風味雪糕」（售價49元）等，每一款都好看又好吃！

來自日本的冰品也不容錯過，首推4月13日上市的「井村屋－巧克力蛋糕冰淇淋」，底層為濕潤柔軟的巧克力蛋糕，中間是濃郁巧克力冰淇淋，最上層還有巧克力醬，苦甜滋味、多種口感一次滿足，售價79元；還有4月27日上市的宇治抹茶冰淇淋搭配北海道十勝產紅豆的「井村屋宇治抹茶麻糬摩納餅」（售價69元），以及「Niseko北海道蘋果冰淇淋／北海道哈密瓜冰淇淋」（售價皆為119元）等日本原裝進口冰品。「全家」也將於4月17日至5月14日推出指定國際冰品任選2件79折、3件75折優惠活動。

微熱的天氣裡，除了吃冰，飲料也不可少，「全家」與享譽國際的台灣品牌「春水良品」獨家聯名推出5款商品，包括4月13日上市的「春水岩鹽烏瓦濃乳茶雪糕」，使用春水堂知名的烏瓦紅茶與乳粉，打造成茶香與乳香並存的濃厚系奶茶雪糕，一口咬下還能吃到濃韻抹茶布朗尼，售價49元。4月16日還將推出兩款飲品，包含將奇異果與茉莉綠茶搭配的「奇異果孅鮮果茶」、結合完熟白桃及香甜芒果的「白桃芒芒鮮果茶」是，兩款售價皆為59元，4月17日至5月14日購買任一瓶即送冰塊杯。另外還有兩款洋芋片，分別是台式經典的「炸雞翅口味洋芋片」（售價50元）、嚴選根島獨產生態蝦的「黃金酥炸根島海蝦口味洋芋片」（售價50元），兩款風味不同但都鹹香酥脆。

全家便利商店即日起陸續推出多款來自韓國的肖像冰品，包含Kakao Friends人氣角色「春植」、三麗鷗通通推出新冰，搶占少女心。圖／全家便利商店提供
全家便利商店即日起陸續推出多款來自韓國的肖像冰品，包含Kakao Friends人氣角色「春植」、三麗鷗通通推出新冰，搶占少女心。圖／全家便利商店提供
全家便利商店即日起陸續推出多款來自韓國的肖像冰品，Kakao Friends人氣角色「春植」、三麗鷗大眼蛙都推出可愛的棒棒冰。圖／全家便利商店提供
全家便利商店即日起陸續推出多款來自韓國的肖像冰品，Kakao Friends人氣角色「春植」、三麗鷗大眼蛙都推出可愛的棒棒冰。圖／全家便利商店提供
全家便利商店與春水良品獨家推出「炸雞翅口味洋芋片」、「黃金酥炸根島海蝦口味洋芋片」，售價皆為50元。圖／全家便利商店提供
全家便利商店與春水良品獨家推出「炸雞翅口味洋芋片」、「黃金酥炸根島海蝦口味洋芋片」，售價皆為50元。圖／全家便利商店提供
全家便利商店即日起陸續推出來自日、韓兩國共13款特色冰品，首推每次推出都是拍照焦點的「蠟筆小新煉乳風味冰淇淋」，售價89元。圖／全家便利商店提供
全家便利商店即日起陸續推出來自日、韓兩國共13款特色冰品，首推每次推出都是拍照焦點的「蠟筆小新煉乳風味冰淇淋」，售價89元。圖／全家便利商店提供
全家便利商店與享譽國際的台灣品牌「春水良品」獨家聯名推出5款商品，包含冰品、飲品、零食等。圖／全家便利商店提供
全家便利商店與享譽國際的台灣品牌「春水良品」獨家聯名推出5款商品，包含冰品、飲品、零食等。圖／全家便利商店提供
全家便利商店4月13日獨家推出「井村屋－巧克力蛋糕冰淇淋」，由巧克力蛋糕、巧克力冰淇淋、巧克力醬層層堆疊，售價79元。圖／全家便利商店提供
全家便利商店4月13日獨家推出「井村屋－巧克力蛋糕冰淇淋」，由巧克力蛋糕、巧克力冰淇淋、巧克力醬層層堆疊，售價79元。圖／全家便利商店提供

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