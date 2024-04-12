長榮航空開航高雄-香港新航線 5月15日起再增每日2班

香港一直以來都是國人最喜愛的旅遊目的地之一，密集的航班以及不到90分鐘的飛行時間便可以抵達目的地，長榮航空暌違多年再度開闢高雄直飛新航點，今首航高雄-香港航線，初期每日飛航1班，5月15日起再增為每日2班，以空中巴士A321-200機型執飛，機上配置有8個商務艙、176個經濟艙，共184個座位數。

長榮航空目前從高雄出發的航點包括東京成田、大阪、福岡、上海浦東、澳門以及首爾仁川，加上今天開航高雄-香港，從高雄出發的航點數達到7個，除了5月15日高雄-香港增為每日2班外，7月1日起，高雄-首爾也將由每周4 班增為6班，屆時自高雄出發航班將達每周49班。

長榮航空今於高雄國際航空站舉行首航活動，長榮航空總經理孫嘉明致詞表示，香港航線是長榮航空現有航點中，班次最密集、座位數最多的航線，此次開航高雄-香港，完整了在港澳航線布局的最後一塊拼圖，成為唯一經營高雄-香港、高雄-澳門、桃園-香港、桃園-澳門4條航線的航空公司。

孫嘉明也說，5月15日高雄-香港增為每日2班後，搭配桃園-香港每周53班，台港航線將來到每周67班；搭配高雄-澳門每周3班、桃園-澳門每周14班，屆時每周將有84班由高雄或桃園飛往港澳地區，密集的航班與多元的航線組合，提供旅客更加彈性的行程規畫。

他進一步指出，長榮航空高雄-香港航線的開闢，不只是著眼方便南台灣鄉親赴港的便利空中交通，更期待藉由不同航點進出的便利性，吸引香港民眾南進北出，或北進南出，更加活絡台灣的觀光旅遊。