「Tiffany Wonder蒂芙尼瑰麗綺境」展 500件傑作盡現187年品牌精粹

櫻花季尾聲的東京隨處可見枝頭殘櫻吹雪，鄰近東京鐵塔的虎之門之丘大樓NODE畫廊內人聲鼎沸，堪稱蒂芙尼（Tiffany & Co.）史上最重要的品牌傑作展「Tiffany Wonder蒂芙尼瑰麗綺境」隆重登場，完整呈現自1837年查爾斯·路易斯·蒂芙尼先生在紐約創立至今，每個階段的重要里程碑與精髓之作，充分展現品牌加入LVMH集團後的萬丈雄心。

蒂芙尼（Tiffany & Co.）品牌傑作展「Tiffany Wonder蒂芙尼瑰麗綺境」在日本東京耀眼登場。圖／Tiffany提供

● 石上鳥成為品牌象徵

過往大眾對蒂芙尼的印象多半停留在婚戒與銀飾上，其實品牌的貴金屬珠寶、鑽石與高訂珠寶也非常強大。過去Tiffany Blue（藍色知更鳥蛋的藍）與「藍盒子」深植人心，但在頂級奢侈珠寶市場的主力產品形象還不夠具象化，所以決定推出石上鳥（Bird on a Rock）加碼作為品牌識別形象。這次也特別在展覽現場以「藍盒子上的石上鳥」做為大型打卡裝置。

「尚·史隆伯傑的“創意花園”」展區。圖／Tiffany提供

石上鳥是傳奇自然主義大師尚·史隆伯傑（Jean Schlumberger）在度假期間偶遇一隻黃色鳳頭鸚鵡得到靈感於1965年所推出。這次展覽堪稱石上鳥大集合，從當年第一隻青金石石上鳥，到1995年後的七隻彩色鑽石石上鳥排排站，一隻比一隻耀眼奪目，最後一顆175克拉的紫鋰輝石，幾乎兵乓球大小，尤其讓人目不轉睛。

紫鋰輝石石上鳥胸針，來自黛安·邁爾斯的收藏。圖／Tiffany提供

石上鳥之所以廣後歡迎，除了造型討喜，也象徵喜悅、自由與無限可能。目前一隻起跳價約500萬台幣，在高端珠寶中算是有親和力，也有很多貴客專門收藏各式石上鳥。接下來品牌也將開始擴張產品線，如日前推出的石上鳥珍珠（Bird on a Pearl）系列，未來前景非常看好。

「彩虹石上鳥」系列作品。圖／Tiffany提供 Jean Schlumberger by Tiffany 石上鳥珍珠系列戒指。圖／Tiffany提供 Jean Schlumberger by Tiffany石上鳥珍珠系列垂墜式橡果造型胸針。圖／Tiffany提供

● 十個展間：十種認識蒂芙尼的角度

蒂芙尼這次真的拼了，從古董珍藏庫中調出470件，加上外借的30件，組成500件珍品，分成十個展間，來訴說這187年來的璀璨歷史。

Medusa美杜莎吊墜，為Louis Comfort Tiffany為蒂芙尼所設計的首件珠寶，於1904年首次亮相。圖／Tiffany提供

「蒂芙尼的世界」與「綺境源起」以沈浸式影片加上展品，從品牌誕生、第五大道地標旗艦店的開幕與改造的歷程，讓大家看到品牌的願景與遠見。「綺境設計」是要向歷代設計宗師致敬，其中品牌CEO和創意視覺總監一致認同的最愛就是路易斯·康福特·蒂芙尼在1902～04年期間設計、模仿水母姿態的「美杜莎項鍊」，也是所有展品中最昂貴的一件。

綺境源起（Wonder of Origin）渦輪珍珠琺瑯胸針，1889年由喬治·波爾丁·法納姆（George Paulding Farnham）設計，作品於1889年世界博覽會上展出。圖／Tiffany提供 綺境源起（Wonder of Origin）展出坦桑石花朵造型胸針，1968年由Donald Claflin設計。圖／Tiffany提供 傳奇自然主義大師尚·史隆伯傑（Jean Schlumberger）。圖／Tiffany提供 傳奇設計師Elsa Peretti。圖／Tiffany提供

「尚·史隆伯傑的“創意花園”」，將所有他的珍貴傑作齊聚一堂，除了石上鳥，還有羽毛項鍊、荊棘胸針、草莓胸針、海洋之花胸針。「戀上日本」則陳述蒂芙尼自19世紀70年代與日本的淵源，以及美學上的影響。

「尚·史隆伯傑的“創意花園”展區」羽毛項鍊。圖／Tiffany提供 「尚·史隆伯傑的“創意花園”展區」展出1947年荊棘胸針。圖／Tiffany提供

「夢幻綺境」重現了十餘組蒂芙尼最擅長的戲劇性「櫥窗」場景，比方銀白胸針可以是城市天際線的一環，輔以動態煙火呈現氛圍。珊瑚色手鐲則與香檳杯塔共構成歡慶的片刻。「蒂芙尼的早餐」則是品牌作品在電影中的集結，奧黛麗赫本在「第凡內早餐」中的視頻、服裝、珠寶與該片奧斯卡的獎座。還加上「大亨小傳」「西雅圖夜未眠」等女主角穿戴蒂芙尼珠寶的畫面，美不勝收。

「夢幻綺境」展區。圖／Tiffany提供 《蒂芙尼的早餐》（Breakfast at Tiffany's）展區，奧黛麗赫本在劇中經典一幕。圖／Tiffany提供

「歡慶綺境」則是歷年來品牌為各大知名運動賽事所製作的「獎盃」，精湛的工藝呈現了榮耀的象徵。「鑽石之王」也是讓人閃花了眼。從新藝術運動的自然形態到美好年代盛行的優雅蝴蝶結，裝飾藝術時期的幾何造型到當代表現主義的仿真，一應俱全。還有品牌為菲董打造的鑽石太陽眼鏡，以及碧昂絲、女神卡卡等諸位天后穿戴過的鑽石眼鏡與項鍊。

超級盃推出文斯隆巴迪(Vince Lombardi)冠軍獎盃，於「歡慶綺境」（ Wonder of Celebration ）展區展出。。圖／Tiffany提供 「鑽石之王」展區。圖／Tiffany提供 「鑽石之王」（The Diamond Kings）展區花環風格鑽石項鍊，可作為胸衣裝飾、手鍊、長短項鍊等多種佩戴方式。圖／Tiffany提供

最後，壓軸的是「蒂芙尼傳奇黃鑽」，整個多媒體展只指烘托這一件作品，黃鑽的原石1877年開採自南非，隔年蒂芙尼購得後精心切割成128克拉。歷來奧黛麗赫本、女神卡卡都曾配戴過，2023年品牌為了向尚·史隆伯傑及「石上鳥」致敬，重新將其打造鑲嵌成：五隻鳥環繞在世界上最大黃鑽上的全新作品，也是品牌工藝的巔峰之作，華美地無以復加。

「蒂芙妮傳奇黃鑽」（The Tiffany Diamond）展區。圖／Tiffany提供 「蒂芙妮傳奇黃鑽」（The Tiffany Diamond）展區。圖／Tiffany提供

品牌大使許光漢受訪時表示，展覽中他印象最深刻與喜愛的兩件展品，分別是史上第一支青金石石上鳥，以及艾爾莎·柏瑞蒂以人手腕骨為靈感設計的銀製手臂環，因為在1970年代能有這樣前衛的創意是很特別的。全身黑色西裝的他自己則配戴黃寶石的石上鳥，認為是參加典禮的好搭擋，既隆重又有鬆弛感。

Tiffany & Co. 品牌大使、台灣男星許光漢。圖／Tiffany提供

品牌CEO也在展前記者會上表示期待蒂芙尼成為Game Changer，在不斷地蛻變與轉型中，始終保有獨特性與真誠。Tiffany Wonder展覽顯然做到了。

● 星光燦爛的派對：ROSE與菲董同台、星野源DJ打碟

LVMH集團二公子Alexandre Arnault(左)，右為女星奧莉薇亞·魏爾德。圖／Tiffany提供

展前的開幕派對，由身高190公分的LVMH集團二公子Alexandre Arnault擔任主人，他目前是蒂芙尼產品、傳播、產業執行副總裁。Rosé和同樣金髮的羅西杭丁頓是壓軸巨星，菲董忙著幫日本粉絲在自己設計的LV包包和衣服上簽名。星野源整晚擔任DJ，笑容燦爛地跟著搖擺起舞。其他還有樓下擠滿粉絲等候的人氣泰星WIN，以及富永愛、唐嫣、許光漢、李函、路雲、三吉彩花等數十位歐美與亞洲明星，展現品牌無比的實力與人脈。

Rosé（右） 與菲董Pharrell Williams（左）。圖／Tiffany提供 Tiffany & Co. 品牌代言人 蘿西·杭亭頓。圖／Tiffany提供 泰國男星 Win。圖／Tiffany提供 Tiffany & Co. 品牌大使 日本女星 富永愛。圖／Tiffany提供 日本女星三吉彩花出席派對。圖／Tiffany提供 Tiffany & Co.品牌大使台灣男星許光漢(右)與名人何超蓮(左)。圖／Tiffany提供

【展覽資訊】 地點：TOKYO NODE藝術畫廊 虎之門之丘車站大廈（Toranomon Hills Station Tower） 日期：4月12日至6月23日

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