24WW／Roger Dubuis 品牌標誌陀飛輪再獻新猷

瑞士製表品牌羅杰杜彼（Roger Dubuis）在日內瓦鐘錶與奇蹟表展（Watches & Wonders，簡稱WW）上打造深具神秘感的現代空間，以品牌創辦人最鍾愛的陀飛輪為主題，展示4款全新設計，其中包括日前已在亞洲亮相的Excalibur Dragon Monotourbillon 王者系列單陀飛輪龍年限量腕表。

焦點的Orbis in Machina Central Monotourbillon機械之心中置陀飛輪腕表，是品牌此系列首度推出的中置陀飛輪，搭載RD115手上鍊飛行陀飛輪機芯，表徑45毫米，以玫瑰金色和灰色兩個對比色組成同心圓的設計，標示秒、分、時，由內而外以立體的三層層次指示時間，展現出簡約美學。錶盤以鏤空設計重新詮釋，限量88枚。

另外一款45毫米玫瑰金的Excalibur Sunrise Double Tourbillon王者系列旭日東方雙陀飛輪腕表，結合品牌特色的雙陀飛輪設計與珠寶鑲嵌工藝，RD108SQ的兩枚陀飛輪以差速器連接，鏤空的機芯以旭日東方為靈感，鑲嵌長方形切割的漸層彩色寶石，包括紅色石榴石，橙色錳鋁榴石，與黃色剛玉，共同刻畫晨曦的色彩，全球限量8枚。