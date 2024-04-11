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24WW／Roger Dubuis 品牌標誌陀飛輪再獻新猷

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
機械之心中置陀飛輪腕表，限量88枚。圖／羅杰杜彼提供
機械之心中置陀飛輪腕表，限量88枚。圖／羅杰杜彼提供

瑞士製表品牌羅杰杜彼（Roger Dubuis）在日內瓦鐘錶與奇蹟表展（Watches & Wonders，簡稱WW）上打造深具神秘感的現代空間，以品牌創辦人最鍾愛的陀飛輪為主題，展示4款全新設計，其中包括日前已在亞洲亮相的Excalibur Dragon Monotourbillon 王者系列單陀飛輪龍年限量腕表

焦點的Orbis in Machina Central Monotourbillon機械之心中置陀飛輪腕表，是品牌此系列首度推出的中置陀飛輪，搭載RD115手上鍊飛行陀飛輪機芯，表徑45毫米，以玫瑰金色和灰色兩個對比色組成同心圓的設計，標示秒、分、時，由內而外以立體的三層層次指示時間，展現出簡約美學。錶盤以鏤空設計重新詮釋，限量88枚。

另外一款45毫米玫瑰金的Excalibur Sunrise Double Tourbillon王者系列旭日東方雙陀飛輪腕表，結合品牌特色的雙陀飛輪設計與珠寶鑲嵌工藝，RD108SQ的兩枚陀飛輪以差速器連接，鏤空的機芯以旭日東方為靈感，鑲嵌長方形切割的漸層彩色寶石，包括紅色石榴石，橙色錳鋁榴石，與黃色剛玉，共同刻畫晨曦的色彩，全球限量8枚。

另一方面，全五級鈦金屬的Excalibur Titanium Monotourbillon王者系列鈦金屬單陀飛輪腕表則是走極簡路線，RD512SQ的特點亦在於其由63個零件組成的飛行陀飛輪，下部框架採用輕盈鈦金屬製成，而上部橋板的靈感則源自凱爾特十字架（Celtic Cross），以精簡純粹的標誌性星形的鏤空結構展示位在七點鐘位置的單陀飛輪，是品牌經典元素的代表作。

機械之心中置陀飛輪腕表，限量88枚。圖／羅杰杜彼提供
機械之心中置陀飛輪腕表，限量88枚。圖／羅杰杜彼提供
王者系列鈦金屬單陀飛輪腕表，限量發行28枚。圖／羅杰杜彼提供
王者系列鈦金屬單陀飛輪腕表，限量發行28枚。圖／羅杰杜彼提供
王者系列鈦金屬單陀飛輪腕表，限量發行28枚。圖／羅杰杜彼提供
王者系列鈦金屬單陀飛輪腕表，限量發行28枚。圖／羅杰杜彼提供
王者系列旭日東方雙陀飛輪腕表，限量8枚。圖／羅杰杜彼提供
王者系列旭日東方雙陀飛輪腕表，限量8枚。圖／羅杰杜彼提供
瑞士製表品牌羅杰杜彼在日內瓦鐘表與奇蹟表展發表新品，聚焦陀飛輪。圖／羅杰杜彼提供
瑞士製表品牌羅杰杜彼在日內瓦鐘表與奇蹟表展發表新品，聚焦陀飛輪。圖／羅杰杜彼提供
王者系列旭日東方雙陀飛輪腕表，限量8枚。圖／羅杰杜彼提供
王者系列旭日東方雙陀飛輪腕表，限量8枚。圖／羅杰杜彼提供

品牌 腕表

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