24WW表展／GRAND SEIKO日系美學細節機芯 聽覺視覺兼雅

作為2024年內瓦鐘表與奇蹟表展（Watches & Wonders，簡稱WW）55品牌中唯一的日系血統品牌，GRAND SEIKO展場的設計也流露出寧靜雅緻的日式格調。白色背景上光影篩落的樹木光影，點出今年主打表款：搭載具有Hi-Beat36000高振頻80小時動力儲存功能的Caliber 9SA4手上鍊機芯的Grand Seiko Evolution 9 Collection正裝腕表，表盤裝飾的正是白樺樹紋理表，是品牌在日本盛岡雫石工坊當地代表的樹木品種。

這是品牌自1968年以來暌違50年再度推出的手上鍊高振頻機芯，設計延伸自2020年推出的Caliber 9SA5高振頻自動上鍊機芯，採用雙衝擊市擒縱、雙發條盒、無卡度雙層游絲，取消自動盤後零件經重新佈局，並為了能讓人改受到手動上鏈的樂趣，除了加強聲音，也特別創自圖一無二的視覺感受：將發條擋設計成鶺鴒造型，是雫石當地的特有鳥類，在上鍊時就會表現出鳥類啄鑿的動作。搭載Caliber 9SA4機芯的Evolution 9 Style正裝腕表，預計將於8月上市，除了超高強度鈦合金版本，也將推出於Grand Seiko旗艦店限定販售的限量80只玫瑰金版本。

品牌發表的第二枚腕表，延伸款自2022年摘下日內瓦鐘表大賞（GPHG）最佳精準計時獎的軸恆定動力陀飛輪。2024年版本的Grand Seiko Kodo恆定動力陀飛輪腕表，與2022年版本「傍晚暮色」相對，以「黎明曙光」為設計發想，機芯組件以銀色調刻畫晨光之美，屏首次採用藍寶石打造零件。所搭載的Caliber 9ST1機芯，擺輪保持每秒八拍轉動，配合恆定動力的每秒釋放，會營造出16拍的節奏。腕表採用鈦金屬與鉑金複合材質表殼，配Urushi漆藝工法製作皮革表帶，預計年底上市，限量20枚。