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24WW表展／GRAND SEIKO日系美學細節機芯 聽覺視覺兼雅

聯合報／ 孫曼
Grand Seiko Kodo恆定動力陀飛輪腕表，43.8毫米950鉑金與超高強度鈦合金表殼、Caliber 9ST1機芯，全球限量20只，1050萬元，預計年底上市。圖／Grand Seiko提供
Grand Seiko Kodo恆定動力陀飛輪腕表，43.8毫米950鉑金與超高強度鈦合金表殼、Caliber 9ST1機芯，全球限量20只，1050萬元，預計年底上市。圖／Grand Seiko提供

作為2024年內瓦鐘表與奇蹟表展（Watches & Wonders，簡稱WW）55品牌中唯一的日系血統品牌，GRAND SEIKO展場的設計也流露出寧靜雅緻的日式格調。白色背景上光影篩落的樹木光影，點出今年主打表款：搭載具有Hi-Beat36000高振頻80小時動力儲存功能的Caliber 9SA4手上鍊機芯的Grand Seiko Evolution 9 Collection正裝腕表，表盤裝飾的正是白樺樹紋理表，是品牌在日本盛岡雫石工坊當地代表的樹木品種。

這是品牌自1968年以來暌違50年再度推出的手上鍊高振頻機芯，設計延伸自2020年推出的Caliber 9SA5高振頻自動上鍊機芯，採用雙衝擊市擒縱、雙發條盒、無卡度雙層游絲，取消自動盤後零件經重新佈局，並為了能讓人改受到手動上鏈的樂趣，除了加強聲音，也特別創自圖一無二的視覺感受：將發條擋設計成鶺鴒造型，是雫石當地的特有鳥類，在上鍊時就會表現出鳥類啄鑿的動作。搭載Caliber 9SA4機芯的Evolution 9 Style正裝腕表，預計將於8月上市，除了超高強度鈦合金版本，也將推出於Grand Seiko旗艦店限定販售的限量80只玫瑰金版本。

品牌發表的第二枚腕表，延伸款自2022年摘下日內瓦鐘表大賞（GPHG）最佳精準計時獎的軸恆定動力陀飛輪。2024年版本的Grand Seiko Kodo恆定動力陀飛輪腕表，與2022年版本「傍晚暮色」相對，以「黎明曙光」為設計發想，機芯組件以銀色調刻畫晨光之美，屏首次採用藍寶石打造零件。所搭載的Caliber 9ST1機芯，擺輪保持每秒八拍轉動，配合恆定動力的每秒釋放，會營造出16拍的節奏。腕表採用鈦金屬與鉑金複合材質表殼，配Urushi漆藝工法製作皮革表帶，預計年底上市，限量20枚。

今年適逢2024年正值9R Spring Drive機芯誕生20週年，周年限量版腕表，以全新專利「多層光學鍍膜」技術打造變色表盤，將機芯誕生地信州穗高連峰獨有的日出時所有色溫都表現在面盤上。全鈦金屬的紀念表也採用品牌最具代表性的獅王表殼，四個表耳以削切手法營造獅爪意象，採用低重心設計，每個面都是梯形，面盤裝飾獅子鬃毛紋理，時標則特地比一般獅王系列更為放大限量700只，預計夏季上市。

2024年推出以黎明曙光為靈感的Grand Seiko Kodo恆定動力陀飛輪腕表，與2023年以傍晚暮色為靈感的恆定動力陀飛輪腕表。圖／Grand Seiko提供
2024年推出以黎明曙光為靈感的Grand Seiko Kodo恆定動力陀飛輪腕表，與2023年以傍晚暮色為靈感的恆定動力陀飛輪腕表。圖／Grand Seiko提供
Grand Seiko Evolution 9 Collection正裝腕表38.6毫米玫瑰金限量款，搭載具有Hi-Beat36000高振頻80小時動力儲存功能的Caliber 9SA4手上鍊機芯。圖／Grand Seiko提供
Grand Seiko Evolution 9 Collection正裝腕表38.6毫米玫瑰金限量款，搭載具有Hi-Beat36000高振頻80小時動力儲存功能的Caliber 9SA4手上鍊機芯。圖／Grand Seiko提供
銀座工坊。圖／Grand Seiko提供
銀座工坊。圖／Grand Seiko提供
Grand Seiko Caliber 9R Spring Drive 20週年限量版腕表，44.5毫米鈦金屬表殼、Spring Drive Chronograph GMT Caliber 9R96機芯，限量700只，38.8萬元，暑假上市。圖／Grand Seiko提供
Grand Seiko Caliber 9R Spring Drive 20週年限量版腕表，44.5毫米鈦金屬表殼、Spring Drive Chronograph GMT Caliber 9R96機芯，限量700只，38.8萬元，暑假上市。圖／Grand Seiko提供
Grand Seiko Caliber 9R Spring Drive 20週年限量版腕表，44.5毫米鈦金屬表殼、Spring Drive Chronograph GMT Caliber 9R96機芯，限量700只，38.8萬元，暑假上市。圖／Grand Seiko提供
Grand Seiko Caliber 9R Spring Drive 20週年限量版腕表，44.5毫米鈦金屬表殼、Spring Drive Chronograph GMT Caliber 9R96機芯，限量700只，38.8萬元，暑假上市。圖／Grand Seiko提供
Caliber 9SA4機芯發條擋特別採用鶺鴒造型，鶺鴒被視為雫石工坊所在地日本盛岡的特有鳥類，在手動上鍊過程中，可透過藍寶石水晶背蓋，欣賞發條擋如同鳥類啄鑿的動作。圖／Grand Seiko提供
Caliber 9SA4機芯發條擋特別採用鶺鴒造型，鶺鴒被視為雫石工坊所在地日本盛岡的特有鳥類，在手動上鍊過程中，可透過藍寶石水晶背蓋，欣賞發條擋如同鳥類啄鑿的動作。圖／Grand Seiko提供
Grand Seiko Caliber 9R Spring Drive 20週年限量版腕表，44.5毫米鈦金屬表殼、Spring Drive Chronograph GMT Caliber 9R96機芯，限量700只，38.8萬元，暑假上市。圖／Grand Seiko提供
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Grand Seiko Evolution 9 Collection正裝腕表38.6毫米超高強度鈦合金款，搭載具有Hi-Beat36000高振頻80小時動力儲存功能的Caliber 9SA4手上鍊機芯。圖／Grand Seiko提供
Grand Seiko Evolution 9 Collection正裝腕表38.6毫米超高強度鈦合金款，搭載具有Hi-Beat36000高振頻80小時動力儲存功能的Caliber 9SA4手上鍊機芯。圖／Grand Seiko提供
Grand Seiko Kodo恆定動力陀飛輪腕表所搭載的是Caliber 9ST1機芯。圖／Grand Seiko提供
Grand Seiko Kodo恆定動力陀飛輪腕表所搭載的是Caliber 9ST1機芯。圖／Grand Seiko提供
Grand Seiko Kodo恆定動力陀飛輪腕表，43.8毫米950鉑金與超高強度鈦合金表殼、Caliber 9ST1機芯，全球限量20只，1050萬元，預計年底上市。圖／Grand Seiko提供
Grand Seiko Kodo恆定動力陀飛輪腕表，43.8毫米950鉑金與超高強度鈦合金表殼、Caliber 9ST1機芯，全球限量20只，1050萬元，預計年底上市。圖／Grand Seiko提供
Grand Seiko Evolution 9 Collection正裝腕表38.6毫米超高強度鈦合金款，搭載具有Hi-Beat36000高振頻80小時動力儲存功能的Caliber 9SA4手上鍊機芯。圖／Grand Seiko提供
Grand Seiko Evolution 9 Collection正裝腕表38.6毫米超高強度鈦合金款，搭載具有Hi-Beat36000高振頻80小時動力儲存功能的Caliber 9SA4手上鍊機芯。圖／Grand Seiko提供
Grand Seiko Evolution 9 Collection正裝腕表搭載Caliber 9SA4機芯，為具有Hi-Beat36000高振頻80小時動力儲存功能的手上鍊機芯。圖／Grand Seiko提供
Grand Seiko Evolution 9 Collection正裝腕表搭載Caliber 9SA4機芯，為具有Hi-Beat36000高振頻80小時動力儲存功能的手上鍊機芯。圖／Grand Seiko提供
Grand Seiko Evolution 9 Collection正裝腕表38.6毫米玫瑰金限量款，搭載具有Hi-Beat36000高振頻80小時動力儲存功能的Caliber 9SA4手上鍊機芯。圖／Grand Seiko提供
Grand Seiko Evolution 9 Collection正裝腕表38.6毫米玫瑰金限量款，搭載具有Hi-Beat36000高振頻80小時動力儲存功能的Caliber 9SA4手上鍊機芯。圖／Grand Seiko提供

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