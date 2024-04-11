台灣虎航推線上春季旅展 全航線單程999元起

春遊現在就出發，2024台北國際春季旅展將於4月12日至15日於台北世貿一館開幕，台灣虎航推出全航線單程未稅NT$999起的線上旅展限定優惠促銷價，也歡迎民眾來旅展現場玩遊戲同歡，有機會抽中台灣虎航來回機票或是回饋金等豐富獎品。

此次推出的線上旅展，促銷期間為2024年4月12日上午10時起至2024年4月15日晚間23時59分止，可訂購的旅行期間為2024年4月12日至2024年10月26日。此外，凡於線上旅展期間自行至台灣虎航官網完成購票者，可於旅展期間至台虎攤位出示即日起至2024年10月26日期間出發之訂單確認信，即可兌換展場限定的「敲可愛虎將手機支架」成交禮，成交禮每日數量有限，送完為止。

現場民眾只要到台灣虎航攤位（B610），加入台灣虎航官方粉絲專頁或是追蹤台灣虎航官方IG帳號即可以參加台虎大富翁互動問答遊戲，只要答對問題就有機會獲得包括台灣虎航不限航點來回機票、回饋金最高3,000點不等（價值新台幣3,000元）及日本王子大飯店住宿券等逾4千份的豐富好禮，更多相關訊息請參見活動頁

除了推出全航線機票優惠價，若想省下更多荷包，建議在購買機票時即加購託運行李最划算，相較後續追加購買最多可享有78折之折扣。而配合2024夏季航班也推出洪瑞珍三明治組合餐、釜山辣炒墨魚蝦子飯等新款特色美食，提供旅客更多元的機上餐選擇。另外，tigerselect虎禮選搭配旅展期間，也推出logo商品限時85折優惠，歡迎把中意許久的台虎好物趁機帶回家！

台灣虎航為台灣第一也是唯一的低成本航空，目前共飛航日本、韓國、澳門、泰國及越南等地區，更是飛航日本、韓國最多航點的國籍航空，提供民眾最豐富多元的選擇。