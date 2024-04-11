全聯零錢捐助兒少 愛心大使羅志祥分享告別壞情緒密技

近期兒少身心健康與安全問題受到全民關注，長期持續關注兒少議題，為孩子圓夢的全聯福利中心、全聯佩樺圓夢社會福利基金會，今宣布再度攜手聯合勸募舉辦「愛從1開始」零錢捐活動，即日起至6月底可到全台全聯及大潤發門市捐出零錢、信用卡線上捐款，或使用PX Pay點數捐，一塊支持「情緒困擾兒少服務計畫」。此次更邀請羅志祥擔任活動愛心大使，為情緒障礙的孩子發聲，幫助孩子學習掌握情緒與自我察覺。

羅志祥在記者會現場除了分享自己在求學階段曾因身材被同學嘲笑的經歷之外，也貼心提醒大家如果遇到身邊遇到類似處境的孩子，要試著同理對方的處境，但避免使用過於積極正向的言語鼓勵，因為對身陷情緒困擾的孩子來說，最好的協助方式是給予陪伴，協助他們檢視自我，整理內在情感，尋找情緒抒發的出口。

全聯行銷部協理劉鴻徵表示，全台近1,200家全聯門市皆有展示公益海報與宣傳小手冊，亦有設置「愛心零錢箱」，會員也可以直接使用PX Pay從App內就能隨時捐贈福利點數。全聯福利中心也率先宣布捐出1,000萬點福利點數，等同於現金100萬元，希望能拋磚引玉，持續發揮企業影響力傳遞正能量。