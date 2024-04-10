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百大品牌齊聚！台北春季美容展4月12日世貿一館登場

聯合報／ 記者劉小川／台北即時報導
法媚兒激光淡斑美白修護系列原價9,480元、展場特價7,584元。圖／主辦單位提供
法媚兒激光淡斑美白修護系列原價9,480元、展場特價7,584元。圖／主辦單位提供

全台最盛大，邁入第34屆的2024台北春季美容保養展暨美甲美睫博覽會，將於4月12日至15日，在台北世貿一館A區展開，此次匯聚近百大品牌，涵蓋彩妝、保養美容、美甲、美睫、美髮沙龍、紋繡、生產製造、B2B專業工具，還有多樣化的走秀、展演與THBA TAIWAN CUP 國家冠軍盃錦標賽活動，讓大家可以搶先體驗整體最新的潮流。

今年美容保養展以「美妝新潮Beauty Wave」為主題，希望注入多元與無限活力，更邁向國際，此次還搭上數位AI浪潮趨勢，為展覽生成專屬AI代言人艾蓮。

現場也有許多好康可搶，包括法媚兒激光淡斑美白修護系列原價9,480元、展場特價7,584元；安諾萊雅重生曜岩奇蹟晶萃原價2,980元、展場特價894元；米蘿美甲TwMiro美睫光速黑膠原價1,600元、展場特價800元；艾朵蘊完美蛋微電澎潤導入儀原價5,680元、展場特價3,780元；愛思嘉S+2in1建構底膠原價800元、展場特價138元；史黛爾STYLE晶透奇蹟建構綠精靈原價1,198元、展場特價699元。

更推出眾多優惠與好禮，只要提前索票的會員且報到成功的看展民眾，可以抽眾多好禮，包括法媚兒萬元保養品乙組、CHIMEI 空氣清淨機、日本BRUNO 美型氣炸鍋等，而只要在展前成功領取限量購物金者，展期單筆消費滿千元，可折抵購物金100元，而展期四天填寫問券，就送美夢成真貴賓券乙張，或身可補發泡錠，每日限量150名。

開幕首日4月12日12點在舞台區，還將舉辦「異時空-多元美感創意秀」，呈現出多元宇宙的美妝造型設計，為展覽揭開序幕。

2024台北春季美容保養展

日期：4月12日至15日，10點～18點

地點：台北世貿一館A區

官方網站：https://expo.udn.com

史黛爾STYLE晶透奇蹟建構綠精靈原價1,198元、展場特價699元。圖／主辦單位提供
史黛爾STYLE晶透奇蹟建構綠精靈原價1,198元、展場特價699元。圖／主辦單位提供
艾朵蘊完美蛋微電澎潤導入儀原價5,680元、展場特價3,780元。圖／主辦單位提供
艾朵蘊完美蛋微電澎潤導入儀原價5,680元、展場特價3,780元。圖／主辦單位提供
愛思嘉S+2in1建構底膠原價800元、展場特價138元。圖／主辦單位提供
愛思嘉S+2in1建構底膠原價800元、展場特價138元。圖／主辦單位提供
米蘿美甲TwMiro美睫光速黑膠原價1,600元、展場特價800元。圖／主辦單位提供
米蘿美甲TwMiro美睫光速黑膠原價1,600元、展場特價800元。圖／主辦單位提供
安諾萊雅重生曜岩奇蹟晶萃原價2,980元、展場特價894元。圖／主辦單位提供
安諾萊雅重生曜岩奇蹟晶萃原價2,980元、展場特價894元。圖／主辦單位提供

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