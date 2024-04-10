克服小兒麻痹帶視障學員泳渡日月潭 張寶菊獲模範母親

母親節將至，新北市長侯友宜今赴永和祝賀今年模範母親代表張寶菊。張自幼因小兒麻痺，右腳行動不便，但她用積極正向的態度教導女兒，甚至最後考取游泳教練證，開班授課教導身心障礙學員，還帶視障學員泳渡日月潭。侯感佩地說，身障家庭壓力是一般家庭的數倍，張正向面對生活困境，是許多人的榜樣。

張寶菊今年63歲，嘉義縣義竹人，自幼因小兒麻痺右腳行動不便，母親為了醫治她的腳，不惜南北奔波花費十幾個小時揹著她到台北治療。張說，雖然小時候羨慕旁人能正常跑跳，但身邊朋友都對她很友善，且父母的悉心照顧下，總是保持樂觀開朗，隨後認識丈夫林貴福，兩人結成連理、育有兩位女兒，定居新北永和。

張寶菊對子女教育極為重視，雖然工作繁忙，依舊親力親為指導女兒功課，小女兒林芝吏加入游泳校隊後，經常在岸上陪伴訓練。張說，在小女兒耳濡目染下，從原本害怕水，到鼓起勇氣加入新北市身心障礙游泳協會，嘗試學習游泳，一開始還會緊緊抓住教練的手，但漸漸享受徜徉在水中後，開啟她「水中蛟龍之路」。

張寶菊現在不僅擁有游泳教練證，經常開班授課教導身心障礙學員，包含唐寶寶、自閉症患者及多重障礙者，每年還會帶領著視障學員泳渡日月潭，暑假則與協會一同潛水清潔海底垃圾，為地球環境奉獻一己之力。至於自己獲模範母親，張笑說，一開始是鄰居推薦報名，沒想到區公所打來說自己獲選，一度以為是詐騙電話。