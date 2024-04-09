24WW表展／香奈兒秀高訂時計 新機芯香奈兒女士動起來
香奈兒（CHANEL）秉持創意至上品牌精神，腕表創意工作室今年於日內瓦鐘表與奇蹟（Watches & Wonders，簡稱WW）表展上，發表逾30款以上的新作。限定系列一口氣推出「Couture O’Clock」、「Pink Edition」及「The Time of The Lion」三大主題篇章，以單一主題橫跨不同腕表系列和類別，並且更全面性地延伸出包括座鐘、項鍊、手鐲、甚至戒指等豐富型態的時計，將時間創意美學發揮得淋漓盡致。非限定系列的表款則聚焦當代休閒奢華氣息的J12，在細節與材質上提供更為完整的選擇。
●Couture O'Clock限定系列 高級訂製服的無限可能 全新機芯亮相
作為表展上唯一擁有高級訂製服資源的品牌，香奈兒Couture O'Clock限定系列令人驚艷。由於香奈兒女士最初以裁縫工作坊起家，腕表創意工作室大膽將裁縫師們採用的頂針、裁縫剪刀及別針等康朋街工作坊日常使用的工具融入設計，例如限定版的J12 Couture腕表就將胚布、縫紉針、裁縫剪刀及捲尺等融入J12細節，充滿令人會心一笑的巧思。與老字號音樂盒製造商Reuge合作的Couture Workshop音樂座鐘，五個珠寶迷你人檯會隨Al Bowlly歌曲「My Woman」編排而律動。別針、頂針與鈕扣等更進一步化作長項鍊，結合珠寶神秘表的形式將時間的顯示隱藏在鍊墜中。以前曾推出一列以針墊為主題的Mademoiselle Privé工藝表，今年也在此系列中進化，以針墊上的珠針為靈感，延伸出鍊墜甚至戒指等多重型態的時計。
不過Couture O'Clock限定系列中的最大焦點，無疑是採用全新機芯Caliber 6的J12 Couture Workshop Automaton Caliber 6自動人偶腕表，按下啟動鍵即可啟動20秒動畫，可見香奈兒女士在工作室內舉起剪刀插腰扭動。以往品牌曾推出過Q版的香奈兒女指示時間的限量表款，大受歡迎，但動作侷限於走時；耗時5年全新開發的Caliber 6機芯以Monsieur Caliber 1自製機芯作為基礎，除了縮小最終組裝尺寸（難度在於零件無法等比縮小）還要保持動作速度一致。機芯共運用355個組件，5層精緻鉸接的背景則使用至少20個模板，所有背景裝飾皆使用模板或凸版印刷，因為腕表僅38毫米，所有元素的精準度都超乎想像，可以說是創意與工藝各方面集大成之作。
●香奈兒女士的獅子星座帥又美 粉紅限定系列很科技
8月19日出生的香奈兒女士隸屬於獅子座，因此獅子圖騰一直是她一生中最重要的守護標誌之一。今年The Time of Lion系列共三條項鍊兩款手鐲，運用多重工藝演繹象徵力量與權威的獅子。Médaillon Lion長項鍊時計將表盤隱藏於背面，Seated Lion的表盤則在底座下方，Crystal Lion的時間則藏在吊墜上方的方型水晶內；以香奈兒女士鍾愛的銬式手鐲型態設計的Secret Lion手鐲腕表，獅子雕塑來自康朋街寓所擺件，Twin Lion手鐲腕表一對守護寶石的獅子靈感源自威尼斯，鑲鑽表盤則巧妙置於手腕下方。
Pink Edition腕表系列則聚焦品牌透過多樣色階變化來展現自我個性與主權的象徵色彩，從淺粉色到莓果色各種粉紅，結合香奈兒標誌性的Beige米色金，重新詮釋J12和Boy·Friend兩款經典腕表，分別推出粉紅款以及採用粉紅色藍寶石水晶為表殼的X-Ray全通透款，可鑑賞到精心設計的Caliber 3與Caliber 3.1機芯幾何美學，體現未來主義的視覺效果。
除了三大限定系列，專為男士設計的Monsieur腕表系列睽違多時推出賽車款的Monsieur Superleggera深邃黑限量新作；經典Première則推出多層鍊帶組成的手鐲款與腰鍊時計；非限定系列的日常款J12則延伸搭載Caliber 12.2機芯的33毫米尺寸款與以Caliber 12.1機芯驅動的38毫米款更豐富的選擇，讓品牌自製機械機芯選擇更全面。
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