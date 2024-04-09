CASIO助攻點亮最潮穿搭！螢光綠、玫瑰金新表超搶眼

為了春季出遊穿搭需求，日本鐘表品牌CASIO旗下的BABY-G、SHEEN系列各自推出全新系列表款，能讓女性消費者找到展現自我風格的時尚穿搭配件。同時新系列表款皆配備基礎防水功能，不用擔心手表碰到水會有所損壞，更能透過螢光綠、玫瑰金等搶眼配色，點亮外出造型。

同樣具備強悍機能的BABY-G多今年早春以街頭滑板少女為主題推出全新的BGD-565GS系列，採用纖薄精巧的BGD-565表款作為基礎，並在表盤巧妙融入街頭文化中不可或缺的格子旗圖案，分別提供螢光綠、薰衣草紫，以及酷黑色，即使是簡單T恤、牛仔褲的造型，也能搭出亮點。功能部分配備耐衝擊構造與100公尺的防水性能，是一款不僅酷炫且非常實用腕表選擇，讓喜愛街頭潮流感的女孩們在春季出遊時能展現自我的時尚穿搭。

BABY-G BGD-565GS系列BGD-565GS-6腕表，2,800元。圖／CASIO提供

另外，喜歡質感風格的女性則別錯過SHEEN主打能展示獨特優雅氣質又兼具功能性的全新SHE-4563系列錶款，共有4種款式，採用太陽放射光芒紋路表盤和髮絲紋表圈，帶來出具有對比性的俐落外觀。特別的是金屬表圈經過黑色或玫瑰金IP處理，搭配時尚的不鏽鋼或真皮表帶，提供消費者多元化的穿搭選擇。全新系列配有許多實用功能，像是防刮抗磨損的藍寶石水晶玻璃鏡面提高清晰度，防水50公尺則讓遊玩時不用擔心進水，兼具時尚造型與實用性是外出旅遊的最佳配件。

BABY-G BGD-565GS系列BGD-565GS-1腕表，2,800元。圖／CASIO提供

BABY-G BGD-565GS系列BGD-565GS-9腕表，2,800元。圖／CASIO提供

SHEEN SHE-4563系列SHE-4563GYL-7A腕表，4,800元。圖／CASIO提供

SHEEN SHE-4563系列SHE-4563PG-4A腕表，5,500元。圖／CASIO提供

SHEEN SHE-4563系列SHE-4563BL-8A腕表，4,800元。圖／CASIO提供