奧斯卡影后潔西卡雀絲坦 秀近億藍寶石項鍊摘品牌代言

義大利頂級珠寶品牌戴美安妮（DAMIANI）宣布季韓國品牌大使李聖經、日本品牌大使今田美櫻之後，曾來台出席金馬獎的美國好萊塢女星潔西卡雀絲坦（Jessica Chastain），正式成為DAMIANI全球品牌大使，預計今夏發佈由她擔綱女主角的全新廣告影片與形象視覺。

潔西卡雀絲坦曾以2012年電影「00:30凌晨密令」獲金球獎，並於2022年以「神聖電視台」（The Eyes of Tammy Faye）摘下第94屆奧斯卡金像獎最佳女主角獎，奠定她在好萊塢的影后地位。日前她受邀出席DAMIANI於米蘭舉辦的百年慶典尊榮晚宴，配戴了為歡慶品牌量100周年而打造的Mimosa Eternal Blue含羞草永恆皇家藍寶石鑽石項鍊，鑲嵌共42.14克拉鑽石與1枚重達100.19克拉的枕形藍寶石，與品牌交情深厚：「品牌累積一百年的歷史、熱情、工藝、創造力，每個環節都是彌足珍貴的重要資產，DAMIANI矢志在全球維護與傳承義大利卓越工藝，我很高興能夠成為這個大家庭的其中一位成員。」 潔西卡雀絲坦（右二）與Damiani第三代家族成員合影。圖／戴美安妮提供 DAMIANI新任全球品牌大使潔西卡雀絲坦。圖／戴美安妮提供 DAMIANI Mimosa Eternal Blue含羞草永恆皇家藍寶石鑽石項鍊，8,990萬元。圖／戴美安妮提供 DAMIANI Mimosa Eternal Blue含羞草永恆皇家藍寶石鑽石項鍊，8,990萬元。圖／戴美安妮提供