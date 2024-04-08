德誼數位iPhone電池舊換新720元起 這5代用戶快登記

iPhone電池舊換新優惠活動又來了！即日起至4月30日，德誼數位推出限量優惠，活動期間內至德誼預約頁線上登記，經人員通知後親自將產品送至德誼數位Apple維修中心，即享電池維修專屬優惠，iPhone 7 / 7 Plus電池換新優惠價720元；iPhone 11電池換新優惠價1,790元；iPhone 12/13全系列電池換新優惠價2,190元 ；iPhone 14全系列電池換新享優惠價2,190元；除了電池優惠活動，德誼數位Apple維修中心還提供貼心的到府收送服務，免現場等候、免舟車勞頓，只要線上預約，即刻享有尊榮級服務。

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