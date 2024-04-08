德誼數位iPhone電池舊換新720元起 這5代用戶快登記
iPhone電池舊換新優惠活動又來了！即日起至4月30日，德誼數位推出限量優惠，活動期間內至德誼預約頁線上登記，經人員通知後親自將產品送至德誼數位Apple維修中心，即享電池維修專屬優惠，iPhone 7 / 7 Plus電池換新優惠價720元；iPhone 11電池換新優惠價1,790元；iPhone 12/13全系列電池換新優惠價2,190元 ；iPhone 14全系列電池換新享優惠價2,190元；除了電池優惠活動，德誼數位Apple維修中心還提供貼心的到府收送服務，免現場等候、免舟車勞頓，只要線上預約，即刻享有尊榮級服務。
另外，想要直接升級新機的用戶，4月底前至德誼全門市購買iPhone 15/14全系列，就送指定保護殼與保護貼；MacBook全系列加購指定方案享9.5折優惠，指定7門市加贈多功能轉接器；iPad全系列商品加購保險商品現折1,000元，指定門市再送保護貼，德誼App會員消費滿5,000元，再享指定周邊加價優惠，讓大家用優惠價安心入手新機。
4月底前，憑勤美誠品綠園道館內消費明細聯至德誼誠品綠園道門市，選購指定商品滿千現折200元；即日起至5月12日，勤美誠品綠園道門市單筆消費滿2萬送600元，還有指定銀行刷卡享3期與6期零利率、中信勤美聯名卡銀行刷卡禮等多重優惠。
而365天內已經入手新機的用戶，也可以加入蘋果商品行動裝置保險「DE+ Care」，符合限定資格即享免費維修服務，指定型號享意外損壞、硬體保固、竊盜/盜打損失、電池更換等服務；5月底前於德誼門市加保，完成IG指定任務，還可參加月月抽AirPods、Apple Watch的活動。
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