快訊

習近平為何安排520前見馬英九？ 馬習二會掀3效應

東港漁船失聯6天、巡護七號今發現船體 但廣播鳴笛皆無回應

避免血管壁像年輪逐漸變厚 權威醫指高血脂治療重點其實不是控制LDL

德誼數位iPhone電池舊換新720元起 這5代用戶快登記

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
德誼數位「DE+ Care」行動裝置險升級，加保月月抽Apple好禮。圖／德誼數位提供
德誼數位「DE+ Care」行動裝置險升級，加保月月抽Apple好禮。圖／德誼數位提供

iPhone電池舊換新優惠活動又來了！即日起至4月30日，德誼數位推出限量優惠，活動期間內至德誼預約頁線上登記，經人員通知後親自將產品送至德誼數位Apple維修中心，即享電池維修專屬優惠，iPhone 7 / 7 Plus電池換新優惠價720元；iPhone 11電池換新優惠價1,790元；iPhone 12/13全系列電池換新優惠價2,190元 ；iPhone 14全系列電池換新享優惠價2,190元；除了電池優惠活動，德誼數位Apple維修中心還提供貼心的到府收送服務，免現場等候、免舟車勞頓，只要線上預約，即刻享有尊榮級服務。

另外，想要直接升級新機的用戶，4月底前至德誼全門市購買iPhone 15/14全系列，就送指定保護殼與保護貼；MacBook全系列加購指定方案享9.5折優惠，指定7門市加贈多功能轉接器；iPad全系列商品加購保險商品現折1,000元，指定門市再送保護貼，德誼App會員消費滿5,000元，再享指定周邊加價優惠，讓大家用優惠價安心入手新機。

4月底前，憑勤美誠品綠園道館內消費明細聯至德誼誠品綠園道門市，選購指定商品滿千現折200元；即日起至5月12日，勤美誠品綠園道門市單筆消費滿2萬送600元，還有指定銀行刷卡享3期與6期零利率、中信勤美聯名卡銀行刷卡禮等多重優惠。

而365天內已經入手新機的用戶，也可以加入蘋果商品行動裝置保險「DE+ Care」，符合限定資格即享免費維修服務，指定型號享意外損壞、硬體保固、竊盜/盜打損失、電池更換等服務；5月底前於德誼門市加保，完成IG指定任務，還可參加月月抽AirPods、Apple Watch的活動。

MacBook全系列搭購方案享9.5折。圖／德誼數位提供
MacBook全系列搭購方案享9.5折。圖／德誼數位提供
德誼iPhone電池換新指定機型720元起，另享到府收送貼心服務。圖／德誼數位提供
德誼iPhone電池換新指定機型720元起，另享到府收送貼心服務。圖／德誼數位提供
iPhone 15指定款最高現省2,268元，早買早享受。圖／德誼數位提供
iPhone 15指定款最高現省2,268元，早買早享受。圖／德誼數位提供

保險 竊盜 誠品

延伸閱讀

焦糖哥哥陳嘉行不認有錯！扯APPLE不當面試挨轟 自信「我有證據」

《儲能產業專題2-2》拚電芯龍頭 長庚國際：接軌儲能、電動車

《儲能產業專題2-1》儲能產業商機大 我國搶進電池新藍海

「買iPhone給老婆分12期」 高雄警暖心阻詐

相關新聞

暑假商機夯、海上花火節將開幕 澎湖福朋喜來登推天堂級度假住房專案

打造2024夏季最沁涼消暑的度假提案！澎湖唯一國際連鎖品牌「澎湖福朋喜來登酒店」仲夏好評「夏日Fun鬆消暑趣」住房專案沁...

德誼數位iPhone電池舊換新720元起 這5代用戶快登記

iPhone電池舊換新優惠活動又來了！即日起至4月30日，德誼數位推出限量優惠，活動期間內至德誼預約頁線上登記，經人員通...

全家再推7款中西台式星級美食 滿額抽五星級飯店住宿券

超商星級美味又有新選擇！全家宣布與米其林星級名店推出多款新品，其中首次合作米其林指南推薦餐廳「寒舍食譜」以頂級中式傳統型...

「高三孝」下課了！碳烤吐司南昌總店 營運10年將熄燈

位於台北市南門市場後巷的碳烤吐司名店「高三孝碳烤吐司」南昌總店，意外宣布將自4月13日起停業。「真的很抱歉，因長期人力不...

onefifteen Café用餐體驗再提升 邀米其林星級主廚客座打造限定菜色

質感選品店onefifteen初衣食午在創立10周年後，將觸角再延伸，讓旗下onefifteen Café餐廳的美味體驗再提升。從即日起邀請了米其林一星的法餐主廚Jérémy Gillon打造期間限定菜單，運用在地食材，提供消費者三款不同套餐搭配，體驗屬於台灣的春季故事。

嫩綠、柔和粉色系營造浪漫氛圍 盤點7個外出走跳、輕旅行必備包款！

換季時，無論外出走跳還是來場輕旅行，別忘了營造出本季專屬的浪漫氛圍，絕對是造型重點。像是法國時尚品牌agnès b. VOYAGE皮革包系列，推出眾多柔和粉嫩色調單品，彷若競相綻放的花朵與青蔥綠意，點亮旅人裝束。而新加坡時尚品牌CHARLES & KEITH也透過柔和色調打造嬌媚少女風袋包，陪伴消費者恣意嬉戲。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。