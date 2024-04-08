全家再推7款中西台式星級美食 滿額抽五星級飯店住宿券
超商星級美味又有新選擇！全家宣布與米其林星級名店推出多款新品，其中首次合作米其林指南推薦餐廳「寒舍食譜」以頂級中式傳統型便當為主題，打造全新品項「秘製十三香排骨便當」及「豉油皇雞腿便當」，將粵菜的精緻技巧與中式菜系完美融合，滿足老饕們講究的味蕾；另外，針對經典不敗、百吃不膩的台式美味，再度攜手同樣為米其林星級餐廳的山海樓及雙月食品社，推出「台式海鮮粥」、「蒜好好蒜頭雞湯」、「秘製吹風滷味」等新品，「秘製吹風滷味」內含豆干、花干及甜不辣，添加特製雞高湯滷汁，辛香入味，每款都值得嚐鮮。
歡慶新品上市加碼推出「殿堂盛宴抽獎趣」，即日起至4月30日，凡全家會員購買寒舍食譜、雙月、山海樓任一聯名商品滿49元，即可投注抽獎，有機會抽中台北喜來登大飯店住宿券（價值13,000元）、雙月開運紅包（價值16,888元）或山海樓餐券（價值10,000元），超商吃好料還能抽大獎。
喜歡西式料理的民眾，全家義大利麵鮮食品牌uno pasta，亦聯手有米其林主廚坐鎮的義大利麵名店「PASTAIO」，推出「伏特加醬豬排生義大利寬扁麵」及「辣味牛肉生義大利公主麵」，使用全新生義大利麵的特殊麵體，Q彈麵體保留新鮮現做口感，且完整吸附醬汁使味道更豐富，打造餐廳等級的現做美味。即日起至4月16日新品上市期間，使用全盈+PAY即享有uno pasta全品項8.8折優惠。
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