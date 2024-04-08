全家再推7款中西台式星級美食 滿額抽五星級飯店住宿券

超商星級美味又有新選擇！全家宣布與米其林星級名店推出多款新品，其中首次合作米其林指南推薦餐廳「寒舍食譜」以頂級中式傳統型便當為主題，打造全新品項「秘製十三香排骨便當」及「豉油皇雞腿便當」，將粵菜的精緻技巧與中式菜系完美融合，滿足老饕們講究的味蕾；另外，針對經典不敗、百吃不膩的台式美味，再度攜手同樣為米其林星級餐廳的山海樓及雙月食品社，推出「台式海鮮粥」、「蒜好好蒜頭雞湯」、「秘製吹風滷味」等新品，「秘製吹風滷味」內含豆干、花干及甜不辣，添加特製雞高湯滷汁，辛香入味，每款都值得嚐鮮。

歡慶新品上市加碼推出「殿堂盛宴抽獎趣」，即日起至4月30日，凡全家會員購買寒舍食譜、雙月、山海樓任一聯名商品滿49元，即可投注抽獎，有機會抽中台北喜來登大飯店住宿券（價值13,000元）、雙月開運紅包（價值16,888元）或山海樓餐券（價值10,000元），超商吃好料還能抽大獎。