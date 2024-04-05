柳編工藝加持 寶格麗High Summer配件巧秀義式度假趣

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隨著時序邁入四月，令人期待的夏日假期似也在不遠處帶來了放空、海灘和出遊的雀躍聯想。寶格麗（BULGARI）以「義大利假期」（Italian Escape）為風格主軸，結合海灘沙色調、頂級小牛皮與柳編工藝發表了2024 High Summer配件系列，同時2024的春夏眼鏡系列也同步問市，並已有歐美多位KOL、時尚名人搶先配戴。

經典的人字紋布料為寶格麗的工匠巧手混搭了棉線、金蔥絲線和嫘縈絲線並運用在包款包身，正因為製作繁複耗時，一顆包款即須四周才能完成，其中Serpenti Forever Top Handle包款再以象牙蛋白石色小牛皮勾勒出V形鑲片輪廓，與織品帶出質地的對比之美。需經手工彎折的柳條編織為包款帶來的自然、生動的有機氣息，並以手工方式沿金屬框編織出兩種圖案，同時翻蓋與提把則選用同款象牙蛋白石色小牛皮製成，琺瑯及鍍金黃銅蛇鱗則形塑了Serpenti的經典蛇首，美豔、搶眼。

夏天海灘邊、海浪上反射的波光粼粼，並成為Serpenti Top Handle迷你包與Serpenti Forever肩背包的銀色紋理，如果想體現狂野印象？基本款搭配乳白蛋白石色的珠光水蛇皮則出現在小巧的Serpenti Baia與Forever兩種肩背包上，也像BULGARI女子般，大膽、自信。點綴包款最佳的織品則也是度假中的輕巧「小幫手」：多用途的雪莉巾、方巾與披肩可成為披風、頭巾、領結，甚至也可發揮創意、隨性「繫」於包款提把。

與包款同樣成為全身配件亮點的2024春夏眼鏡、墨鏡，推薦亮點則有造型如蝴蝶的Serpenti Viper Butterfly太陽眼鏡，oversized的大型鏡片頗有幾分1970年代的「貓眼」趣味，並在側邊鏡臂勾勒出蜿蜒流動的鱗片設計；Serpenti Viper Geometric的前衛框架則回應了寶格麗身為寶石女王的DNA，以鮮明幾何輪廓帶出寶石切割面的力道、閃耀，尤其鍍金鏡臂再加入蛇首設計，強勢成為春夏的閃耀單品。而隨著2024 High Summer推出的同時，寶格麗再發表了另一令人振奮的新訊：品牌將邀請有「印花女王」之稱的設計師Mary Katrantzou出任集團首任皮革與配件創意總監，為雙方的合作、掀開全新閃耀新頁。

曾陸續獲Swiss Textiles Award、British Fashion Award年度最佳年輕設計師獎、British Fashion Award新銳設計師獎的Mary Katrantzou，雙親分別為面料設計師與室內設計師。大學她以室內織品設計為主修，再於倫敦中央聖馬丁藝術與設計學院進修時尚碩士課程，以香水瓶為靈感的畢業作並獲美妝品牌大賞提名，2018年畢業即成立個人品牌，堪稱畢業即出道。