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柳編工藝加持 寶格麗High Summer配件巧秀義式度假趣

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
從初始的柳條加熱、編織、包型固定，展現手工價值的所在，也帶出慵懶的度假氛圍。圖／寶格麗提供
從初始的柳條加熱、編織、包型固定，展現手工價值的所在，也帶出慵懶的度假氛圍。圖／寶格麗提供

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隨著時序邁入四月，令人期待的夏日假期似也在不遠處帶來了放空、海灘和出遊的雀躍聯想。寶格麗（BULGARI）以「義大利假期」（Italian Escape）為風格主軸，結合海灘沙色調、頂級小牛皮與柳編工藝發表了2024 High Summer配件系列，同時2024的春夏眼鏡系列也同步問市，並已有歐美多位KOL、時尚名人搶先配戴。

經典的人字紋布料為寶格麗的工匠巧手混搭了棉線、金蔥絲線和嫘縈絲線並運用在包款包身，正因為製作繁複耗時，一顆包款即須四周才能完成，其中Serpenti Forever Top Handle包款再以象牙蛋白石色小牛皮勾勒出V形鑲片輪廓，與織品帶出質地的對比之美。需經手工彎折的柳條編織為包款帶來的自然、生動的有機氣息，並以手工方式沿金屬框編織出兩種圖案，同時翻蓋與提把則選用同款象牙蛋白石色小牛皮製成，琺瑯及鍍金黃銅蛇鱗則形塑了Serpenti的經典蛇首，美豔、搶眼。

夏天海灘邊、海浪上反射的波光粼粼，並成為Serpenti Top Handle迷你包與Serpenti Forever肩背包的銀色紋理，如果想體現狂野印象？基本款搭配乳白蛋白石色的珠光水蛇皮則出現在小巧的Serpenti Baia與Forever兩種肩背包上，也像BULGARI女子般，大膽、自信。點綴包款最佳的織品則也是度假中的輕巧「小幫手」：多用途的雪莉巾、方巾與披肩可成為披風、頭巾、領結，甚至也可發揮創意、隨性「繫」於包款提把。

與包款同樣成為全身配件亮點的2024春夏眼鏡、墨鏡，推薦亮點則有造型如蝴蝶的Serpenti Viper Butterfly太陽眼鏡，oversized的大型鏡片頗有幾分1970年代的「貓眼」趣味，並在側邊鏡臂勾勒出蜿蜒流動的鱗片設計；Serpenti Viper Geometric的前衛框架則回應了寶格麗身為寶石女王的DNA，以鮮明幾何輪廓帶出寶石切割面的力道、閃耀，尤其鍍金鏡臂再加入蛇首設計，強勢成為春夏的閃耀單品。而隨著2024 High Summer推出的同時，寶格麗再發表了另一令人振奮的新訊：品牌將邀請有「印花女王」之稱的設計師Mary Katrantzou出任集團首任皮革與配件創意總監，為雙方的合作、掀開全新閃耀新頁。

曾陸續獲Swiss Textiles Award、British Fashion Award年度最佳年輕設計師獎、British Fashion Award新銳設計師獎的Mary Katrantzou，雙親分別為面料設計師與室內設計師。大學她以室內織品設計為主修，再於倫敦中央聖馬丁藝術與設計學院進修時尚碩士課程，以香水瓶為靈感的畢業作並獲美妝品牌大賞提名，2018年畢業即成立個人品牌，堪稱畢業即出道。

寶格麗與Mary Katrantzou早從2019、2021、2023年雙方已展現頻繁合作，無論是在高訂服裝秀中搭配寶格麗Heritage典藏作品、操刀Serpenti through the eyes of聯名系列設計、二度透過刺繡工法推出聯名膠囊系列、為寶格麗Omnia香水設計瓶身，都展現了合作無間的好默契。出生於希臘的Katrantzou，其背景一如寶格麗創辦人Sotirio Bulgari有相似之處：兩人都在希臘長成、並都各自創立了個人品牌；而在成為集團首個皮革與配件創意總監後，未來寶格麗的配件、皮革、包款將在Mary Katrantzou的強大創意下催生出何等花火？且讓人拭目以待。

Gems Bouquet Shelley綠寶石色印花雪莉絲巾，價格店洽。圖／寶格麗提供
Gems Bouquet Shelley綠寶石色印花雪莉絲巾，價格店洽。圖／寶格麗提供
Serpenti Forever香檳色與青銅色繩帶手環，使用品牌經典的Serpenti蛇首，價格店洽。圖／寶格麗提供
Serpenti Forever香檳色與青銅色繩帶手環，使用品牌經典的Serpenti蛇首，價格店洽。圖／寶格麗提供
Serpentine Pouch雙色人字紋布料手拿包，價格店洽。圖／BVLGARI提供
Serpentine Pouch雙色人字紋布料手拿包，價格店洽。圖／BVLGARI提供
精緻皮革、珐瑯形塑的Serpenti蛇首以及精緻的柳編工藝，打造了全新寶格麗Serpenti Forever Top Handle象牙蛋白石色編織手提肩背包。圖／寶格麗提供
精緻皮革、珐瑯形塑的Serpenti蛇首以及精緻的柳編工藝，打造了全新寶格麗Serpenti Forever Top Handle象牙蛋白石色編織手提肩背包。圖／寶格麗提供
Serpenti Forever銀色紋理小牛皮肩背包，價格店洽。圖／寶格麗提供
Serpenti Forever銀色紋理小牛皮肩背包，價格店洽。圖／寶格麗提供
寶格麗發表了2024 High Summer配件系列，結合柔美的沙色調、小牛皮、柳編工藝，打造一趟愜意的義式假期。圖／寶格麗提供
寶格麗發表了2024 High Summer配件系列，結合柔美的沙色調、小牛皮、柳編工藝，打造一趟愜意的義式假期。圖／寶格麗提供
有「印花女王」之稱的設計師Mary Katrantzou，甫成為BULGARI集團首任的皮革與配件創意總監。圖／寶格麗提供
有「印花女王」之稱的設計師Mary Katrantzou，甫成為BULGARI集團首任的皮革與配件創意總監。圖／寶格麗提供
黛安娜王妃的雙胞胎姪女Eliza Spencer（左）與Amelia Spencer（右），以全白和全黑造型，搭配寶格麗2024 High Summer配件與墨鏡，時髦而都會。圖／寶格麗提供
黛安娜王妃的雙胞胎姪女Eliza Spencer（左）與Amelia Spencer（右），以全白和全黑造型，搭配寶格麗2024 High Summer配件與墨鏡，時髦而都會。圖／寶格麗提供
寶格麗全新2024春夏眼鏡並為義大利名模Vittoria Ceretti配戴，知性摩登。圖／寶格麗提供
寶格麗全新2024春夏眼鏡並為義大利名模Vittoria Ceretti配戴，知性摩登。圖／寶格麗提供
Serpenti Viper Geometric黑色幾何醋酸纖維太陽眼鏡，價格店洽。圖／寶格麗提供
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寶格麗 設計師

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