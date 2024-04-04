快訊

上班遇7.2強震！車遭落石砸中翹起 太魯閣晶英員工獲救憶驚恐瞬間：以為快沒命

繽紛春夏花園帶來寧靜感！寬庭母親節推個人化刺繡服務

聯合報／ 記者劉小川／台北即時報導
寬庭美學KUAN’S LIVING KENZO浮士花語／印花寢飾 加大四件式。圖／寬庭美學KUAN’S LIVING提供
寬庭美學KUAN’S LIVING KENZO浮士花語／印花寢飾 加大四件式。圖／寬庭美學KUAN’S LIVING提供

▶▶▶不斷更新／0403花蓮大地震 完整新聞速報

春夏季節到來，居家寢具也該換上新裝，寬庭美學KUAN’S LIVING推出2024春夏新品，將大自然的元素融入設計中，以繽紛花園為靈感，呼應巴黎家飾展Maison & Objet親生物設計（Biophilic design）的設計趨勢，將各種花朵、自然精髓元素，結合頂級工藝打造出的寢飾，讓每晚睡眠時，都帶來寧靜感。而為即將到來的母親節，寬庭也推出「花漾Mommy訂製刺繡服務」，打造出個性化的服務。

為了表達對母親的愛，寬庭的花漾Mommy訂製刺繡服務，可以將母親的名字、愛的話語、美好紀念日，繡在寢飾、毛浴巾、家居服或浴袍等商品上，可以將甜蜜的話語永久保存，更代表著送禮背後蘊含的情感。而購物前，可以檢查居家寢飾及被枕，若是表面發黃、異味、長斑或塌陷等，代表需要汰換。

寬庭2024春夏新品，主打柔和色調，結合花卉、叢林風格的寢飾，PUR 繁花時敘呈現出無邊的花海，以極輕的華爾天使紗製成寢飾，柔和的顏色，帶來一夜好眠；另款Yves Delorme植物園絮語採用有機認證的100%超細有機法國紗，印花以插畫風格呈現，彷彿來到清新的植物園，更是當今寧靜風格的趨勢。

呼應目前流行的90年代風格，KENZO浮士花語系列，從KENZO MAISON過往檔案中找尋靈感，運用活力的繽紛色調，詮釋出巨型海葵綻放，帶來歡樂的幸福感；使用葡萄牙進口長纖棉的CHORIS花漾植蘊，以線韻結構呈現出景色，整體優雅色調，讓人徜徉在大自然的療癒力量之中。

寬庭美學KUAN’S LIVING CHORIS花漾植蘊／緞織印花寢飾 雙人四件式。圖／寬庭美學KUAN’S LIVING提供
寬庭美學KUAN’S LIVING CHORIS花漾植蘊／緞織印花寢飾 雙人四件式。圖／寬庭美學KUAN’S LIVING提供
寬庭美學KUAN’S LIVING PUR 繁花時敘／印花寢飾 雙人四件式。圖／寬庭美學KUAN’S LIVING提供
寬庭美學KUAN’S LIVING PUR 繁花時敘／印花寢飾 雙人四件式。圖／寬庭美學KUAN’S LIVING提供
寬庭美學KUAN’S LIVING Yves Delorme 植物園絮語／印花寢飾 雙人四件式。圖／寬庭美學KUAN’S LIVING提供
寬庭美學KUAN’S LIVING Yves Delorme 植物園絮語／印花寢飾 雙人四件式。圖／寬庭美學KUAN’S LIVING提供
寬庭美學KUAN’S LIVING在母親節期間，推出花漾Mommy訂製刺繡服務。圖／寬庭美學KUAN’S LIVING提供
寬庭美學KUAN’S LIVING在母親節期間，推出花漾Mommy訂製刺繡服務。圖／寬庭美學KUAN’S LIVING提供

相關新聞

獨／房東收回店面！北市人氣牛肉麵店歇業搬家 新地址曝光

想吃得再等等！台北人氣牛肉麵「史記正宗牛肉麵」近期宣布，因店面面臨都更，因此將於4月8日結束營業。之後將搬遷至中山區的一...

繽紛春夏花園帶來寧靜感！寬庭母親節推個人化刺繡服務

春夏季節到來，居家寢具也該換上新裝，寬庭美學KUAN’S LIVING推出2024春夏新品，將大自然的元素融入設計中，以...

帶家人和毛小孩春遊去！全台最佳懶人野餐地點TOP 10

《網路溫度計DailyView》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統，根據網路聲量排名，調查出十個最多網友推薦的「懶人野餐」地點，野餐新手或是沒有野餐道具的朋友，趕快把這篇收藏起來吧！

很怕擠壞「接官亭」？ 國際級「紅球計畫」臺南追球地點全攻略

由美國藝術家Kurt Perschke於2001年發起的行動藝術「紅球計畫 RedBall Project」3月底開始在臺南展出。自3月29日開始已經分別在接官亭、永樂市場、臺南公園等地現身，並且於今（1）日前往國立成功大學。

高空體驗城市璀璨夜景！雙北精選夜晚約會去處Top 7 盡情享受魔幻日落、燦爛燈火

想在滿佈高樓大廈的水泥叢林中，尋找一處能與另一半共享難忘時光、不被打擾的地方嗎？讓《網路溫度計DailyView》為您揭曉！

小叮噹樂園4月壽星免費入場 兒童連假門票買1送1

搶攻兒童連假商機，小叮噹科學主題樂園今天起至4月7日間推出「童遊童趣玩科學」主題活動，活動期間再推出門票買1送1優惠，還...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。