繽紛春夏花園帶來寧靜感！寬庭母親節推個人化刺繡服務
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春夏季節到來，居家寢具也該換上新裝，寬庭美學KUAN’S LIVING推出2024春夏新品，將大自然的元素融入設計中，以繽紛花園為靈感，呼應巴黎家飾展Maison & Objet親生物設計（Biophilic design）的設計趨勢，將各種花朵、自然精髓元素，結合頂級工藝打造出的寢飾，讓每晚睡眠時，都帶來寧靜感。而為即將到來的母親節，寬庭也推出「花漾Mommy訂製刺繡服務」，打造出個性化的服務。
為了表達對母親的愛，寬庭的花漾Mommy訂製刺繡服務，可以將母親的名字、愛的話語、美好紀念日，繡在寢飾、毛浴巾、家居服或浴袍等商品上，可以將甜蜜的話語永久保存，更代表著送禮背後蘊含的情感。而購物前，可以檢查居家寢飾及被枕，若是表面發黃、異味、長斑或塌陷等，代表需要汰換。
寬庭2024春夏新品，主打柔和色調，結合花卉、叢林風格的寢飾，PUR 繁花時敘呈現出無邊的花海，以極輕的華爾天使紗製成寢飾，柔和的顏色，帶來一夜好眠；另款Yves Delorme植物園絮語採用有機認證的100%超細有機法國紗，印花以插畫風格呈現，彷彿來到清新的植物園，更是當今寧靜風格的趨勢。
呼應目前流行的90年代風格，KENZO浮士花語系列，從KENZO MAISON過往檔案中找尋靈感，運用活力的繽紛色調，詮釋出巨型海葵綻放，帶來歡樂的幸福感；使用葡萄牙進口長纖棉的CHORIS花漾植蘊，以線韻結構呈現出景色，整體優雅色調，讓人徜徉在大自然的療癒力量之中。
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