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見習網美小吳聯手紀卜心 創立「十盛熟成奶茶」新開幕
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「奶茶」一直是手搖飲店的人氣商品。網紅「見習網美小吳」與「紀卜心」聯手創立的全新品牌「十盛SHISHENG」，預計將於4月12日在台北通化街開設首間門市，即日起試營運。店內標榜以日本「北海道十勝乳源」為基底，推出一系列熟成奶茶。為慶祝新店開幕，消費滿額就可扭扭蛋，有機會獲得免費飲品、免費加料等優惠。
全新登場的「十盛」，由見習網美小吳、紀卜心擔任主理人。兩人從現有的市售產品進行改良，加上歷時一年的研發測試，打造出以「北海道十勝乳源」為基底的熟成奶茶，號稱歷經10道繁複製程和28天淬煉，藉由特殊工法完整抽離鮮乳中的水份，搭配不同濃淡茶底，達到奶香、茶香兼具的滋味。
全店菜單分為5大系列，分別為「熟成厚乳」、「熟成輕乳」、「日曬果茶」、「極萃醇茶」與「生乳奶霜」，其中主推的「熟成厚乳」就包括極濃鍋煮、伯爵康提、嵐山抹茶、極上焙茶等4款。以「極濃鍋煮」為例，選用烏瓦紅茶融合金萱蜜紅茶，散發天然麥芽香氣，再搭上熟成生乳，勾勒出飽滿渾厚的滋味，中杯60元、大杯65元。至於「嵐山抹茶」選用日本春摘番茶並添加熟成生乳、手工豆奶酪，茶香兼具豆乳香氣，中杯69元。
「熟成輕乳」系列，則有冬焙蕎麥、秋韻金萱、初春玉露等3款飲品。「日曬果茶」系列則有金柚芽心冬片、鳳梨蕎麥冰茶、荔枝果玉冰茶等6款飲品。為歡慶「十盛」開賣，凡於門市消費滿100元，即可獲得「貪喝扭蛋機」遊戲1次（滿200元可玩2次，以此類推），有機會享飲品免費招待、免費加料等優惠。
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