炙燒牛舌、7種海鮮總匯 壽司郎「世界祭」限時19天
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繼日前曝光全新聯名甜點之後，「壽司郎」自即日起限時推出「世界美味祭」活動，提供豪華海鮮總匯、黃尾鰤等不同品項，其中還包含炭燒斑點月魚、炙燒牛舌等選擇。
即日起至4月21日期間，壽司郎限時打造「世界美味祭」。其中「豪華海鮮總匯」集結鮭魚、鮪魚、蔥花鮪魚、甜蝦、蟹肉、鮭魚卵、飛魚卵等7種食材而成，外型相當華麗，每份120元。「黃尾鰤」選用日本鹿兒島產的黃尾鰤，有著含油較少、肉質緊實的特色，每盤80元。「店內調理野生大花蝦」將巴西野生大花蝦於店內處理上桌，帶來大尺寸的彈力肉質，每盤60元。
針對喜愛豪華口感的民眾，「醬油漬鮭魚卵筋膜」，將阿拉斯加鮭魚卵筋膜醃漬後堆疊於米飯上，入口嘗得到豐富的魚子香氣，每份60元。「海膽海苔包」則是選用智利海膽連同白飯，以海苔包的方式呈現，每份80元。「炙燒牛舌」則是將牛舌低溫烹調後再炙燒，最後以特製鹽味醬調味，帶來日式燒肉般的體驗，每份60元。
除此之外，「炙燒斑點月魚」將斑點月魚燒烤至半熟狀態，口感紮實。另外還有「生阿根廷魷魚腳」、「炙燒洋釀起司鮭魚」、「柚子胡椒酥炸軟殼蟹」、「醬烤銀鱈」、「叻沙拉麵」等品項，帶來各具特色的異國風味。
甜點部份，壽司郎也與日本京都百年「辻利茶舗」聯手，推出「辻利抹茶桃子聖代」、「辻利抹茶蛋糕交響曲」等兩款抹茶系甜點，各為140、110元。
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