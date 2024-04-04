一蘭、壽司郎、杏子豬排…台灣就吃得到！十大駐台日式連鎖餐廳

▶▶▶不斷更新／0403地震 情況速報

台灣就吃得到的人氣日本美食！

你喜歡吃日式料理嗎？諸如壽司、拉麵、日式豬排、烏龍麵等美食，都是日料達人的最愛。想品嘗道地日本味其實不必遠赴國外，在台灣就有許多從日本進駐的連鎖美食餐廳，《網路溫度計DailyView》特別透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統調查出十大日本進駐台灣的美食連鎖店，想吃日式料理這幾家店一定不會雷。

你是藏壽司派還是壽司郎派呢？在眾多日本拉麵店中，你也獨鍾一蘭嗎？又或是總心心念念著摩斯漢堡的紅茶呢？這些原汁原味的日式連鎖品牌，其實都已經悄悄成為大家的日常，快來看看自己的愛店有沒有上榜吧！

image source: FB／天然豚骨拉麵專門店 一蘭台灣

NO. 10 吉豚屋

創立於1999年的吉豚屋（かつや），以日本國民美食炸豬排丼作為打商品，為全球第一大連鎖豬排專門店，目前在世界各地分店數超過550間，來客數突破4億，更是日本唯一豬排類的上市櫃公司，在日本每4人就有1人吃過吉豚屋。



吉豚屋在2015年由台隆集團引進，將道地日式炸豬排的美味帶入台灣，透過獨家麵包粉、日本胡蔴醬、日本進口豬排沾醬與丼醬汁，將嚴選台灣特級豬肉打造成道地日本味，讓人讚不絕口：「很推薦他們家的腰內豬排」、「真的平價又超級好吃」、「炸豬排外衣好吃」、「豬排又香又酥脆」。

NO. 9 涮乃葉

涮乃葉（しゃぶ葉）為日本雲雀餐飲集團旗下品牌，出於台灣人「愛吃火鍋」的飲食型態，集團特別將這個日本火鍋品牌引進，讓台灣消費者除了平時熟悉的台式火鍋之外，也能夠有「日式火鍋」的新選擇。



不同於丸類、餃類等加工食品較多的台式火鍋，涮乃葉最大的特色就是各式各樣的蔬菜，從葉菜類、根莖類到菇類應有盡有。此外，除了日式涮涮鍋最經典的昆布湯底外，也提供壽喜燒、辣味噌、枸杞雞湯、魚介豚骨等多樣的湯底，獨特的風味讓網友大推「蔬菜真的是世界級新鮮」、「剛吃完就還想再吃一次了」。

NO. 8 京都勝牛

以「炸牛排」（牛カツ）聞名的「京都勝牛」2014年在日本關西京都站前展店後便迅速竄紅，隔年馬上就進軍東京，開設20家分店，成為日本市佔率第一的炸牛排專賣店。2018年京都勝牛由王座國際餐飲正式引入台灣，很快就征服許多人的味蕾。



以190度的高溫將牛排快炸60秒，金黃酥脆的麵衣裡包裹著3分熟的鮮嫰牛排，前所未見、新穎的「炸牛排」以極致的口感讓人念念不忘，7種不同調味料搭配出的特色吃法也大受歡迎，還能夠使用小烤爐自行調整至想要的熟度，網友們紛紛表示「炸牛排最好吃了」、「滑嫩的肉質超級讚」。

NO. 7 丸亀製麺

喜歡日式烏龍麵的人一定都吃過「丸亀製麺」，這個來自烏龍麵名產地日本香川縣丸亀市的品牌，以彈牙爽口的讚歧烏龍麵聞名，成為全球最大的日本烏龍麵連鎖品牌，並且在2013年正式被引進台灣。



以手打製法做成嚼勁十足的粗麵條，再加上道地的日式柴魚湯頭，堅持現點現做的美味，佐以豆皮、各式炸物、溫泉蛋等配料，最後灑上天婦羅麵衣碎屑及蔥花，簡單卻富含層次與深度的好味道，成為深受網友歡迎的日式烏龍麵品牌，「烏龍麵搭配新鮮炸物美味」、「豆皮烏龍麵真的超好吃」、「烏龍麵很Q」。

NO. 6 銀座杏子日式豬排

日本ATOM株式會社以「和心豬排杏子」為名，在東京銀座開設豬排專賣店，成為「杏子豬排」的起源。為幸福而存在的杏子日式豬排，使用短期熟成豬肉、日本麵包粉，透過專業的烹調技術，讓消費者能夠品嘗到豬肉最自然的美味。



六角國際集團旅旗下的王座國際餐飲集團將杏子豬排引進台灣，以快速短期熟成技法打破豬肉的粗纖維，打造絕佳口感；嚴選富含不飽和脂肪酸的芥花油，以精準的油溫控制炸出完美豬排，搭配越光米、廣島牡蠣等特選食材，緊緊抓住網友們的胃，「豬排炸得外酥內嫩，配上高麗菜絲和風醬、真的很涮嘴」。

NO. 5 吉野家

吉野家於1899年在日本橋漁市場創立，透過經典的「牛丼」打響名號，並於1987年被引進台灣，是非常早就進駐台灣的日式品牌。2001年，吉野家的全球總店舖就已經超1000家，2015年台灣吉野家的店舖數更是突破50家，成為人人皆知的日本牛丼品牌。



身為日本歷史最悠久的牛丼品牌，吉野家提供最溫暖道地的日本家常口味，除了創始商品牛丼外，之後也推出豚丼、雞丼、親子丼、咖哩烏龍麵等品項，成為三餐外食的好選擇，多年下來也變成大家熟悉的味道，網友們表示：「牛丼超嫩又夠味」、「學生時代的回憶」。

NO. 4 摩斯漢堡

大家都十分熟悉的連鎖速食品牌摩斯漢堡（MOS BURGER），其實也是源自於日本的品牌，清新的形象有別於其他速食餐廳，除了薯條、雞塊、漢堡等經典品項外，摩斯最知名的「米漢堡」也是許多人的最愛，成為代表性的商品。



此外，摩斯漢堡的「紅茶」也十分有名，不少人覺得摩斯的紅茶非常好喝，甚至還會有人特地前去購買，成為和「麥當勞薯條」、「肯德基蛋塔」並駕齊驅的存在，網路上經常可以看到關於摩斯紅茶的討論：「被漢堡耽誤的紅茶專賣店」、「加檸檬片超好喝」、「想喝飲料會專門去摩斯外帶紅茶」。

NO. 3 一蘭拉麵

日本人氣拉麵品牌一蘭於2020年進駐台灣，在當時帶起一股「一蘭旋風」，吸引許多喜歡拉麵的人前往，想要吃到一蘭還得排隊抽號碼牌，經過長時間等待。星期五、六、日24小時營業的一蘭，更滿足了無論何時都想吃到美味拉麵的拉麵控們。



登台將近4年，一蘭不減超高人氣，依然是許多人想吃道地日式拉麵時的首選。除了拉麵的好味道備受喜愛，一蘭近期的價格調漲也成為話題，因應缺工危機及物價高漲，一蘭宣布調漲員工薪資，同時也將拉麵價格從298元提高至310元，在網路上引發討論，「薪資同步調漲，支持」、「越來越貴」、「310元可以有更多選擇的拉麵」。

NO. 2 台灣壽司郎

來自日本大阪、由專業壽司師傅開設的迴轉壽司品牌「壽司郎」（スシロー）成立於1984年，集團在全球各地總共有超過1000家門市，一年的來客數高達1億4000萬人，已超過日本人口的總和。台灣自2017年引進壽司郎，成為最受歡迎的迴轉壽司品牌之一。

壽司郎先前曾因為舉辦過「姓名有『鮭魚』二字者可免費吃壽司」的促銷活動，造成部分民眾將姓名改為「鮭魚」，引發「鮭魚之亂」，一時之間成為話題；去（2023）年壽司郎又因為「日本高中生舔醬油瓶」事件引發討論。壽司郎經常因為各種議題成為網路焦點，針對醬油瓶事件網友們就紛紛批評：「難怪沒人敢生小孩」、「生出這種氣到中風」。

NO. 1 藏壽司

藏壽司（くら寿司）和壽司郎可以說是台灣人心中的兩大日本迴轉壽司品牌，自2014年在台灣成立子公司開始，藏壽司目前在台已經有超過50家分店，去年5月於高雄夢時代開設的「藏壽司高雄時代大道店」，更是全球最大旗艦店，一時之間成為話題。



在藏壽司除了品嘗美味的壽司外，每集滿5個壽司空盤就可以投入機器中「抽扭蛋」也是一大特色，每次與各大人氣IP推出的聯名總是吸引許多消費者。此外，也有網友發現藏壽司的日文「くら」壽司，在網頁搜尋時若是打成「ㄑㄜ」壽司也一樣能順利搜尋，許多人都覺得非常有趣：「用google搜還真的能找到」、「笑死」、「企鵝壽司」。

【網路溫度計調查結果之圖文，未經授權請勿轉載、改寫】



分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統提供，分析時間範圍為2023年03月29日至2024年03月27日，共1年。

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：每月處理1000億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、新聞媒體、討論區、部落格等網站，針對討論『駐台日式連鎖美食』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。