THE哆啦A夢展將於本周日閉展！把握清明連假最後機會

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連日來人潮不斷、正在中正紀念堂熱烈展出的「THE哆啦A夢展」，自開展後大獲民眾好評，哆啦A夢是許多人的童年回憶，不論大人還小孩記憶裡都一定有這隻來自未來的機器貓。這次展覽是集結眾多日本知名藝術家，包括村上隆、奈良美智、蜷川實花等，以「我心目中的哆啦A夢」為主題，創意發想出許多令人驚豔的作品，有繪畫、攝影、動畫、立體投影、雕塑等各式呈現，目不瑕給的內容讓每位粉絲都驚嘆連連。

網路上也不少網友分享看完後的心得，表示「近期最喜歡的展覽，能一次看到這麼豐富的哆啦A夢相關作品真的很印象深刻」，也不少父母帶著小孩一起來，提到兩世代的童年回憶都有這隻藍色機器貓，難得有親子都喜歡卡通人物，非常享受這樣的看展時光。而展覽出口處「如果有哆啦A夢在就好了，今天也這麼想著」標語，更是留下無限餘韻。