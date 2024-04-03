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THE哆啦A夢展將於本周日閉展！把握清明連假最後機會

聯合新聞網／ 聯合數位文創
THE哆啦A夢展即將於本周日（4/7）結束，不少家長把握最後機會帶孩子一起看展。圖/聯合數位文創 提供
THE哆啦A夢展即將於本周日（4/7）結束，不少家長把握最後機會帶孩子一起看展。圖/聯合數位文創 提供

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連日來人潮不斷、正在中正紀念堂熱烈展出的「THE哆啦A夢展」，自開展後大獲民眾好評，哆啦A夢是許多人的童年回憶，不論大人還小孩記憶裡都一定有這隻來自未來的機器貓。這次展覽是集結眾多日本知名藝術家，包括村上隆、奈良美智、蜷川實花等，以「我心目中的哆啦A夢」為主題，創意發想出許多令人驚豔的作品，有繪畫、攝影、動畫、立體投影、雕塑等各式呈現，目不瑕給的內容讓每位粉絲都驚嘆連連。

網路上也不少網友分享看完後的心得，表示「近期最喜歡的展覽，能一次看到這麼豐富的哆啦A夢相關作品真的很印象深刻」，也不少父母帶著小孩一起來，提到兩世代的童年回憶都有這隻藍色機器貓，難得有親子都喜歡卡通人物，非常享受這樣的看展時光。而展覽出口處「如果有哆啦A夢在就好了，今天也這麼想著」標語，更是留下無限餘韻。

「THE哆啦A夢展」只展到本周日（4/7），不只有展覽，還有超多卡哇伊的哆啦A夢限定周邊，包括藝術家聯名商品，結合台灣珍珠奶茶、茄芷袋、小籠包等圖素而設計的生活實用好物，獨家只在台灣展場買得到，還沒朝聖的粉絲可得把握最後清明連假的機會。購票請至現場票亭或上 udn售票網

哆啦A夢 小孩 珍珠奶茶

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