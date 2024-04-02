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台北東區新焦點 蜷川實花3D藝術展新光三越全球首發

聯合報／ 記者江佩君／即時報導
蜷川實花首次創作的3D裸視藝術展「蜷川實花－瞬間的永恆」，今起於新光三越Diamond Towers外牆全球首映登場。圖／新光三越提供
蜷川實花首次創作的3D裸視藝術展「蜷川實花－瞬間的永恆」，今起於新光三越Diamond Towers外牆全球首映登場。圖／新光三越提供

全台最新、最大的3D裸視牆今起在新光三越Diamond Towers正式啟用，首展邀請日本知名攝影藝術家蜷川實花，其「瞬間的永恆」創作，初次嘗試3D裸視創作技術，獻給新光三越與台灣粉絲，成為台北東區最新的話題打卡焦點。

新光三越Diamond Towers外觀仿鑽石的玻璃帷幕設計，二館東側外牆更打造一座全台最大的3D裸視牆，新光三越啟用首展為蜷川實花帶來首次創作的3D裸視藝術展「蜷川實花－瞬間的永恆」，今起於新光三越Diamond Towers外牆全球首映登場。

蜷川實花獨樹一幟的視覺風格享譽國際，曾在2016年來台展出創下台北當代藝術館開館以來最高參觀人數紀錄，深受台灣民眾喜愛。這次，蜷川實花受新光三越之邀，創作出藝術生涯首支3D裸視作品，以「瞬間的永恆」為主題，透過花朵盛開、蝴蝶舞動，編織成一場生命之舞，帶領大眾進入一場超現實的視覺之旅。

「蜷川實花－瞬間的永恆」3D裸視藝術展

地點：新光三越Diamond Towers二館戶外LED牆（台北市大安區忠孝東路三段268號）

時間：4/2（二）至8/18（日），每天上午8:30至晚上9:30，每15分鐘播出一次

「蜷川實花－瞬間的永恆」3D裸視藝術展。圖／新光三越提供
「蜷川實花－瞬間的永恆」3D裸視藝術展。圖／新光三越提供

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