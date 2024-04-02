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關廠41年重啟 艾雷島傳奇酒廠Port Ellen正式復廠

聯合報／ 記者 高婉珮／即時報導
Port Ellen位於蘇格蘭威士忌的發源地艾雷島，座落在迎向大西洋海風終年吹拂的第一線。圖／帝亞吉歐提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
Port Ellen位於蘇格蘭威士忌的發源地艾雷島，座落在迎向大西洋海風終年吹拂的第一線。圖／帝亞吉歐提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

自從全球烈酒先驅帝亞吉歐於2017年宣布「3500萬英鎊計畫」，預計重啟旗下Port Ellen酒廠的消息曝光後，威咖們都引頸期待。現在Port Ellen正式重磅回歸，新作將結合經典與創新，進行一場偉大的革新風味實驗。

Port Ellen來自正宗蘇格蘭威士忌的發源地艾雷島，位處蘇格蘭迎向大西洋海風終年吹拂的第一線，空氣中的鹽味在傳承數十載的老蒸餾器中，昇華成令人無法自拔的甜美風味。滋潤四季的雨水，形成豐沛的泥煤沼澤地勢，以泥煤作為烘烤已發芽大麥的燃料，讓酒液煙燻出艾雷島得天獨厚的神秘泥煤風味，交織一縷柔軟香甜氣息，無論風味或口感表現皆充滿個性，令人驚艷。

這座傳奇酒廠的命運並非一路順遂，曾兩度面臨關廠，並在1983年二度關廠時就此停產；有趣的是，酒藏的珍稀反而使世人意識到Port Ellen的重大影響力，更成為威士忌圈多年來的熱門關鍵字，屢屢創下拍賣佳績。Port Ellen自1983年關廠以來，每當宣布釋出深藏於酒窖中的限量高年份珍稀酒款，勢必成為藏家們角逐收購的夢幻逸品。

Port Ellen這塊瑰寶也受到國家的重視，英國女王伊莉莎白二世曾分別於1980年八月及九月，兩度訪視Port Ellen的麥芽廠。在Port Ellen如同甦醒的巨人般重獲新生後，未來將會如何一展雄心壯志，再造巔峰，值得拭目以待。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

Port Ellen曾兩度面臨關廠，並在1983年二度關廠時就此停產。圖／帝亞吉歐提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
Port Ellen曾兩度面臨關廠，並在1983年二度關廠時就此停產。圖／帝亞吉歐提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

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