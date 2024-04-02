不可能這麼時事梗吧！foodpanda新廣告抓包他們「週三幽會」

外送服務搶攻訂閱會員，持續祭出獨享好康，讓用戶享受優惠更有感。foodpanda即日起祭出尊寵五重好康，包含新戶首月訂閱費免費、知名品牌週週7折、生鮮雜貨最高7.9折等，希望帶給pandapro用戶尊榮體驗與優惠，更找來李多慧、KID跨界合作，拍攝全新pandapro品牌廣告，內容以諧音梗「週三幽會」帶出pandapro用戶週三特定品牌享7折專屬優惠，意外呼應熱門新聞時事梗。

foodpanda自去年8月開始推出「超級會員日Super Pro Day」廣受pandapro用戶喜愛，4月繼續推出強檔品牌優惠，首週由摩斯漢堡打頭陣，後續依序為星巴克、胖老爹、迷克夏，訂購次數無上限、單單皆可享7折優惠。

pandapro指定用戶當月訂購美食外送、生鮮雜貨滿額並輸入指定優惠碼，即享高達300元的折扣；除此之外，首次加入pandapro輸入優惠碼「free」，更享首月免訂閱費，還可獲得5折美食外送優惠券。

喜歡在超商、大賣場採購的民眾，即日起至4月底，foodpanda加碼會員優惠，pandapro訂購家樂福、統一超商、大潤發、愛買等知名品牌，輸入指定優惠碼享7.9折起，比自己出門採購更划算。

而經常使用外送服務的會員，更推薦申辦聯名卡優惠享更多。pandapro會員且為聯名卡卡友，於本月訂購美食外送滿229元，輸入指定優惠碼「刷卡多慧賺」，即可獲得22%胖達幣回饋，再享聯名卡原有優惠胖達幣最高8%回饋，疊加累計最高享30% 。聯名卡友再享專屬優惠碼「四月卡送」，美食外送滿額享6.9折優惠，最高可享100元折扣。