探桃花島、坐「寒玉床」！香港《金庸百年》免費參觀

想不想親探黃藥師的「桃花島」？試著坐臥小龍女的「寒玉床」？香港即日搶推出《俠之大者–金庸百年誕辰紀念》，36尊金庸小說角色人物再現，走進武俠世界，費用全免。

今年是武俠文學泰斗金庸（查良鏞）的百年誕辰，香港舉辦《俠之大者-金庸百年誕辰紀念》活動向金庸先生致敬。活動遍布香港的文旅地標及公共空間，透過與多位頂尖創意人才的跨界合作，融合雕塑、繪畫、書法、設計藝術、沉浸式影音等形式，將金庸先生筆下的武俠角色以不同形式逐一呈現眼前。其中，最特別的是著名雕塑藝術家任哲將歷時4年創作、重量超過15,000公斤、共36尊金庸角色人物雕塑無償借展。

這趟精彩的武俠之旅有兩大展覽，「江湖盛滙」即日起至7月2日在中環愛丁堡廣場舉行，採免費開放。由雕塑家任哲創作的10尊金庸小說角色人物雕塑，包括小龍女、楊過、滅絕師太、周伯通、胡斐、范遙、完顏洪烈、金輪法王、成吉思汗、郭靖將在此展出。場內設有靈感來自《射鵰英雄傳》的蒙古包，透過多種語言聲音導覽及擴增實境科技為遊客帶來跨媒體體驗。另有多個還原小說情景布置互動打卡位，像是黃藥師「桃花島」、小龍女「寒玉床」、神鵰俠侶「雕兄」等。

另一個展覽「任哲雕塑展」、即日起至10月7日在沙田香港文化博物館開放參觀，同樣免費入場。將展出雕塑藝術家任哲創作的22尊金庸經典作品人物雕塑，包括《神鵰俠侶》的楊過與小龍女，《射鵰英雄傳》的郭靖、黃蓉、歐陽鋒等，《笑傲江湖》的東方不敗、任我行、令狐沖等，《倚天屠龍記》的張無忌、四大法王，以及《天龍八部》的蕭峯、虛竹、段譽。

主辦單位計劃將金庸角色雕塑在香港的旅遊及文化地標展示，選址遍布港九新界，包括香港國際機場、上環港澳碼頭、啟德郵輪碼頭、社區、商圈等。活動詳情可查：https://jinyong.hk/。

除了金庸紀念展，香港近期還有一系列藝文盛事登場。著名義大利藝術家Angelo Bonello以其標誌性的燈光裝置藝術項目聞名，曾在全球超過40個國家巡迴展覽。其中Run Beyond作品系列首度登陸香港，即日起至4月28日於灣仔海濱活動空間展出，作品以長達約65米的20個巨型燈光剪影裝置展示一連串超現實的奔跑躍動循環景象。免費入場。

「梵高 · 樂印」（梵高：台灣譯梵谷）即日起到5月31日於香港文化中心露天廣場登場。在逾百年歷史的尖沙咀鐘樓前方展出巨型戶外LED藝術裝置《迴圈》，這場視覺盛宴在光影交錯中將梵高的藝術精粹與維港美景同時呈現，並為觀眾帶來360度多感官體驗。