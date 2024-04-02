快訊

愚人節玩笑騙去國際...台網紅喊巴菲特炒台積電 法界：放話「拿破崙被殺」有罪

芬蘭爆發校園槍擊案！3學童受傷、未成年嫌犯遭逮 學生急call父母稱目擊

用餐完身體不適「吐出膽汁」！台中餐酒館疑食物中毒 不適患者皆吃了這道料理

探桃花島、坐「寒玉床」！香港《金庸百年》免費參觀

聯合報／ 記者羅建怡/即時報導
LED藝術裝置《迴圈》。圖/香港旅遊發展局提供
LED藝術裝置《迴圈》。圖/香港旅遊發展局提供

想不想親探黃藥師的「桃花島」？試著坐臥小龍女的「寒玉床」？香港即日搶推出《俠之大者–金庸百年誕辰紀念》，36尊金庸小說角色人物再現，走進武俠世界，費用全免。

今年是武俠文學泰斗金庸（查良鏞）的百年誕辰，香港舉辦《俠之大者-金庸百年誕辰紀念》活動向金庸先生致敬。活動遍布香港的文旅地標及公共空間，透過與多位頂尖創意人才的跨界合作，融合雕塑、繪畫、書法、設計藝術、沉浸式影音等形式，將金庸先生筆下的武俠角色以不同形式逐一呈現眼前。其中，最特別的是著名雕塑藝術家任哲將歷時4年創作、重量超過15,000公斤、共36尊金庸角色人物雕塑無償借展。

這趟精彩的武俠之旅有兩大展覽，「江湖盛滙」即日起至7月2日在中環愛丁堡廣場舉行，採免費開放。由雕塑家任哲創作的10尊金庸小說角色人物雕塑，包括小龍女、楊過、滅絕師太、周伯通、胡斐、范遙、完顏洪烈、金輪法王、成吉思汗、郭靖將在此展出。場內設有靈感來自《射鵰英雄傳》的蒙古包，透過多種語言聲音導覽及擴增實境科技為遊客帶來跨媒體體驗。另有多個還原小說情景布置互動打卡位，像是黃藥師「桃花島」、小龍女「寒玉床」、神鵰俠侶「雕兄」等。

另一個展覽「任哲雕塑展」、即日起至10月7日在沙田香港文化博物館開放參觀，同樣免費入場。將展出雕塑藝術家任哲創作的22尊金庸經典作品人物雕塑，包括《神鵰俠侶》的楊過與小龍女，《射鵰英雄傳》的郭靖、黃蓉、歐陽鋒等，《笑傲江湖》的東方不敗、任我行、令狐沖等，《倚天屠龍記》的張無忌、四大法王，以及《天龍八部》的蕭峯、虛竹、段譽。

主辦單位計劃將金庸角色雕塑在香港的旅遊及文化地標展示，選址遍布港九新界，包括香港國際機場、上環港澳碼頭、啟德郵輪碼頭、社區、商圈等。活動詳情可查：https://jinyong.hk/。

除了金庸紀念展，香港近期還有一系列藝文盛事登場。著名義大利藝術家Angelo Bonello以其標誌性的燈光裝置藝術項目聞名，曾在全球超過40個國家巡迴展覽。其中Run Beyond作品系列首度登陸香港，即日起至4月28日於灣仔海濱活動空間展出，作品以長達約65米的20個巨型燈光剪影裝置展示一連串超現實的奔跑躍動循環景象。免費入場。

「梵高 · 樂印」（梵高：台灣譯梵谷）即日起到5月31日於香港文化中心露天廣場登場。在逾百年歷史的尖沙咀鐘樓前方展出巨型戶外LED藝術裝置《迴圈》，這場視覺盛宴在光影交錯中將梵高的藝術精粹與維港美景同時呈現，並為觀眾帶來360度多感官體驗。

「teamLab：光漣」即日起至6月2日展示兩件藝術作品：《持續站立的生命》由數百個色彩繽紛的發光ovoid（蛋狀物）隨着與觀眾的互動而變換顏色和音效；《呼應之樹》則讓園內數十棵樹木與ovoid呼應，不斷變換光色與音調。作品從金鐘添馬公園的草地一直延伸至維港海面，隨着體驗者的互動而觸發不同的幻彩光色與聲效，與維港的繁華夜景相呼應。

金庸紀念展海報。圖/香港旅遊發展局提供
金庸紀念展海報。圖/香港旅遊發展局提供
teamLab Continuous 光漣。圖/teamLab提供
teamLab Continuous 光漣。圖/teamLab提供
小龍女的「寒冰床」。圖/香港旅遊發展局提供
小龍女的「寒冰床」。圖/香港旅遊發展局提供
多項藝術展出即起於香港登場。圖片提供/illuminate! Run Beyond
多項藝術展出即起於香港登場。圖片提供/illuminate! Run Beyond

藝術家 金庸 香港

延伸閱讀

「小龍女」的她透視炸D乳全見 嗆爆林襄：我要辣一點

中職／從未想離開台灣！李多慧說明轉隊原因 一舉動揪感心

中職／以隊長身分加盟！ 龍隊的勝利女神李多慧成小龍女

林襄跳槽成「小龍女」 傳付百萬賠償樂天 經紀人回應了

相關新聞

金門水試所銷售「現撈」七星鱸魚 民眾搶購誇超新鮮

金門縣水產試驗所從昨天起一連2天對外銷售該所飼養的七星鱸魚，由於新鮮「現撈」，大受民眾歡迎，不少民眾來都是一次買10多條...

只有35天！肯德基「大阪燒無骨脆雞、金黃比司吉」回歸

繼2020年推出「大阪燒無骨大口脆雞」後，肯德基自4月9日起，將再度推出「大阪燒無骨脆雞」，並且加入日式炒麵元素，更添豐...

台北東區新焦點 蜷川實花3D藝術展新光三越全球首發

全台最新、最大的3D裸視牆今起在新光三越Diamond Towers正式啟用，首展邀請日本知名攝影藝術家蜷川實花，其「瞬...

複雜色彩玩出時髦感 IKEA聯名荷蘭設計師新系列開賣了

當複雜色彩與極簡線條相遇，也能撞擊出超時髦的風格！IKEA與荷蘭色彩專家、設計師雙人組Raw Color共同合作，推出T...

20歲送20片肉、兒童餐折50元 王品3品牌兒童節享優惠

兒童節將至，王品集團集結旗下「石二鍋」、「Oh my！原燒」、「陶板屋」等品牌，推出兒童節優惠。包括可獲贈品牌限量貼紙、...

關廠41年重啟 艾雷島傳奇酒廠Port Ellen正式復廠

自從全球烈酒先驅帝亞吉歐於2017年宣布「3500萬英鎊計畫」，預計重啟旗下Port Ellen酒廠的消息曝光後，威咖們...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。