飲料買1送1！百貨首間「韓式馬鈴薯排骨湯」無限續小菜

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聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
「K Plan 韓金筷」將於4月12日正式開幕。圖／K Plan 韓金筷提供
「K Plan 韓金筷」將於4月12日正式開幕。圖／K Plan 韓金筷提供

韓式料理在台灣一直都擁有廣大的愛好者。主打麻辣拌麵的「大師兄銷魂麵鋪」，推出全新餐飲品牌「K Plan 韓金筷－馬鈴薯排骨湯專賣店」，預計將於 4月12日進駐台北微風信義，提供不同口味的馬鈴薯排骨湯，也號稱是百貨首間韓式馬鈴薯排骨鍋專賣店。為慶祝新店開幕，凡留下五星好評，即可享「飲品買1送1」優惠。

馬鈴薯排骨湯乃是韓國餐桌上的經典料理。全新開幕的「K Plan 韓金筷」全店僅提供馬鈴薯排骨湯。湯底部分，標榜使用大骨細燉12小時，風味醇厚。另外再將豬排骨搭配韓式辣醬、辣椒粉等辛香料調味，並添加燉馬鈴薯、醃白菜、年糕等食材上桌。此外，隨餐還附上酸海帶、甜蘿蔔、苦瓜絲、辣泡菜等4種無限續加的小菜，最後再附贈霜淇淋作為收尾。

K Plan 韓金筷共提供「經典排骨湯」、「香辣排骨湯」、「泡菜排骨湯」等3種口味，每份350～390元。為慶祝新店開幕，4月12日至4月18日開幕期間，消費並留下五星好評，則可享「全品項飲品買1送1」。

「K Plan 韓金筷」提供3種口味的馬鈴薯排骨湯。圖／K Plan 韓金筷提供
「K Plan 韓金筷」提供3種口味的馬鈴薯排骨湯。圖／K Plan 韓金筷提供

料理

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