麗嬰房「親子運動會」免費報名 闖關完成再抽平衡車

孩子最愛的4月兒童月，麗嬰房旗下專屬學齡後孩童的運動休閒品牌open for kids，特別於4月21日在台北花博舉辦的「Sports Day親子運動會」，活動不僅包括專業師資帶領的足球體驗課程，認識並愛上足球；還有多項運動體驗，如籃球、跑步、足球、體能與益智等5大體驗關卡，讓孩子手腦腳並用，活動即日起開放線上報名，闖關活動免費參加，至open for kids活動官網加入會員即可完成報名，現場還集合各種孩子最愛的攤位市集，包括麗嬰房行動閱讀書車、adidas運動流行服飾、親子天下有聲書體驗等豐富攤位，邀請家長帶著孩子們一起來參加，讓孩子愛上運動，進而養成規律運動習慣。活動日當天更邀請到親子界萬人迷「胖球人生」到場和大小朋友一起同歡，週末不知道怎麼消耗孩子體力，快來運動會一起放電。

活動名額有限，趕快線上報名完成，活動日當天現場完成報到即可獲得集合7大項優惠的購物折價券乙本、open活力小象運動巾乙條以及adidas襪子乙雙，完成體驗關卡還能進行扭蛋，眾多品牌運動周邊、玩具，還有機會將最大獎Globber平衡車帶回家。現場另精心設計專業師資帶領的足球體驗課程，每梯60分鐘，由親子共同參與，課程有「4-6歲小童班」、「7-9歲大童班」，課程包括足球運動簡介、熱身，以及盤球、傳球、射門等基礎技巧教學，接續還有教練分別進行小組訓練，對足球有興趣或是喜愛球類運動的孩子是入門接觸的最好機會。報名費每組200元，數量有限、額滿為止。 足球體驗課程由專業足球教練親自帶領授課，2種年齡班次分梯進行親子體驗。圖／麗嬰房提供 「胖球人生」姊妹總動員，化身足球隊長熱邀大小朋友一起FUN心玩。圖／麗嬰房提供