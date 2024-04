LOEWE創意總監Jonathan Anderson專訪：我不是工作狂！

LOEWE 品牌首個大型展覽 「Crafted World」日前於上海展覽中心開展,負責總策劃這次展出的LOEWE創意總監Jonathan Anderson現身展場,在開展前日的早晨接受台灣媒體訪問。還沒見著人,他低沈而宏亮的聲音就已經先到,讓所有人都印象深刻;而他本人則一如所料地高瘦,穿一身深深淺淺的藍,以相當輕鬆的語調緩和著其實相當嚴肅而認真的答案。

●關於展覽

Q:對這次展覽的期望?

JA:希望大家了解LOEWE。我的夢想是希望大家能了解LOEWE自從1846至今,即便經歷革命和許多歷史事件,手工藝最初的本質至今沒有改變,也希望大家能感受到LOEWE有很棒的幽默感。

Q:每個展間呈現的方式都不同,籌辦展覽過程中你最喜歡哪一部分?看到哪個部分成真的時候最開心?

JA:我們這組模型進行了很久,也經歷無數次的會議與修改,但不論事前準備多充足,什麼都比不上看到這一切活生生出現在面前的那一瞬間!我想這趟旅程,一開始有點像是這個世界歷史與未來的碎片;接著是語言概念,例如「如何發音LOEWE」,這件事我一直覺得有點像是品牌的謎;然後漫步西班牙,對我來說比較是氣氛上最初啟發我的靈感:在海灘上的年輕人、70年代的音樂節奏… 因為就是在70年代LOEWE推出了Amazona包而品牌才逐漸成形,整體來說是一種解放後的文化氛圍。

我很喜歡展出時裝的那個展間(Fashion Without Limits),因為那個展間讓我回想起我在LOEWE的時光,我想這是對我來說最具意義的展間。

●關於身為LOEWE創意總監

Q:你的靈感有時來自音樂,有時來自視覺藝術,有時又來自其他對生活的觀察,你如何收納各式各樣的靈感?

JA:我都收在腦袋裡!對我來說就像是我個人的體會,由我編輯過的內容,然後能容進「LOEWE」這個框架中,可能是任何東西!由這次展覽就可以看得出來。對我來說,過去10年間我所創作的一切都來自我所著迷且能容納於「LOEWE」的框架中的東西,不論是陶瓷、藝術家、音樂、Paula’s Ibiza….。

Q:在籌備時裝秀時覺得最大的挑戰?

JA:在準備時裝秀的時候,我通常對音樂很明確的想法,但到了秀前2、3天的時候我又會完全改變主意,因為我發現整個系列的放在一起看的時候的整體感改變了,變成又要重新找。我總覺得這是最難的,因為我認為音樂是一場時裝秀成敗的關鍵。

Q:在LOEWE 10年,你的感受是什麼?

10年一下就過去了,我還記得我上任的第一天,在巴黎的香榭大道上跟(資深時尚評論家)蘇西曼奇斯(Suzy Menkes)一起為「紐約時報國際版」(International Herald Tribune)拍照,一切恍如昨日。我非常喜歡LOEWE,我想這可能是我人生中最重要的10年,因為我擁有全然的創作自由。能夠舉辦這場展覽簡直是瘋狂!能跟過去10年來的創作一起站在同一個房間內感覺非常超現實,而且以嶄新的眼光重新審視這些作品時還能感受到與時俱進的現代性,感覺非常特別。

Q:過去10年間你做了很多事情,還有什麼你想但尚未嘗試的事嗎?

JA:太多了… 我都還沒開始呢!首先,我們正在舉辦的展覽就是我一直想做的事情之一,而今終於成真了。然後我也一直想在時裝周以外的時間舉辦時裝秀,這也是我一直想嘗試的、一種型態不太一樣的時裝秀。其實我沒有認真想過,因為事情不斷發生,下一件事情就來了,我不太思索遠方的未來,對我來說比較重要的是即將發生的事情。我若想得太遠,我就會發現終點在哪裡、有一天我會抵達那個終點。但若我根本沒發現終點,我就能一直走下去。

●私下的Jonathan Anderson

Q:除了LOEWE男女裝配件,你還有自己同名品牌JW Anderson,並持續與UNIQLO合作,你是工作狂嗎?你一天到底睡幾小時?

JA:我睡覺,而且睡眠充足!我絕不是工作狂。(笑)我真的稱不上是工作狂吧… 我熱愛我所做的事情,只要有一分鐘讓我感覺到像是在工作,我就會覺得很不開心。我很幸運我熱愛我所做的事情,也不覺得在工作。我想,與其說我是工作狂,不如說我很沈迷其中(obsessive),我一但投入一件事情就會沈迷其中,因此我對人生一直充滿好奇。

Q:身為時裝設計師,你的私人衣櫥裡有什麼衣服?

我的衣櫥… 看狀況呢!在過去8個月間我的衣櫥經歷了一場嘉年華會,我嘗試了各式各樣的造型(笑)!但那是有特別的原因。不過我擁有最多的單品是白色、黑色、和灰色的T恤,我擁有各種深淺藍色的毛衣、各種灰階色調的毛衣、牛仔褲、通常穿LOEWE的短靴,大概有20雙左右吧。學生時代穿制服一樣,不用花腦筋想,我基本上就是穿「制服」,因為早上起床要搭配衣服對我來說很困難,即便哪天我忽然決定要穿鮮豔的顏色,出門前我幾乎都又會換回藍色毛衣。

Q:今年除了在LOEWE十年,也是你的40歲生日,打算怎麼慶祝?

我盡量不要想我已經要40歲了(笑),要多擦乳液嗎?再重拾年輕的感覺嗎?我不知道欸…今年感覺很奇妙,在LOEWE我們邁向下一個嶄新的篇章,展覽讓我們回顧以往所為、並前瞻未來方向,而我感覺在LOEWE我比較自在了,不再如以前緊張兮兮,因為我對這個品牌從裡到外瞭若指掌,並且很清楚我想在這裡做到些什麼。

●LOEWE 匠藝天地「Crafted World」展覽

日期:即日起至2024年5月5日止

地點:上海展覽中心