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松露野菇湯、義大利麵DIY 「雞湯大叔」化身歐洲小酒館

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
雞湯大叔打造「雞湯BISTRO」主題，將火鍋店化身為歐洲小酒館。記者陳睿中／攝影
雞湯大叔打造「雞湯BISTRO」主題，將火鍋店化身為歐洲小酒館。記者陳睿中／攝影

在火鍋店也能吃義大利麵？連鎖鍋物品牌「雞湯大叔」，本季推出全新主題「雞湯BISTRO」，將「松露野菇湯」融合火鍋，並且加入香蒜麵包、綜合義大利餃、松露雞肉漿、涮莫札瑞拉起司等不同食材，甚至可以直接烹煮「培根醬鳥巢麵」，將火鍋店化身為歐洲小酒館。

新推出的湯底「松露野菇湯」，使用以老母雞和大量蔬果熬煮的招牌黃金雞湯為底，再加入松露野菇及歐陸食材燉煮，有著濃郁的獨特香氣，升級價79元，同時還會隨餐搭配「香蒜麵包片」，吸附湯汁後品嚐，更添風味。

同步登場的「主廚特製－培根醬鳥巢麵」，使用義大利杜蘭小麥製成的鳥巢麵，口感紮實，烹煮過後再拌入主廚特製的培根醬汁，能夠帶來滿滿的歐式風情，單點59元、升級價49元。另外還有多款適合搭配松露野菇湯底的特製單點食材，其中「綜合義大利餃」為義式傳統家庭料理，內含牛肝菌、起司等餡料，每份59元。

另款「松露雞肉漿」則是將雞腿肉、雞胸肉混合製成肉漿，並加入松露與辛香料調味，下鍋時可依個人喜好調整大小，每份59元。至於「涮莫扎瑞拉起司」直接選用厚切莫扎瑞拉起司片，可以烹煮至牽絲狀態後，包裹肉片一同品嚐，亦可直接融化入湯，增添鍋底奶香，每份59元。

雞湯大叔本次也攜手自然蘋果酒PICA PICA，提供「濃郁蘋果酒」與「蘋果醋栗酒」兩款酒飲，每瓶129元，為吃鍋時光增添微醺浪漫。

【提醒您：酒後不開車，開車不喝酒】

松露雞肉漿，每份59元。記者陳睿中／攝影
松露雞肉漿，每份59元。記者陳睿中／攝影
主廚特製－培根醬鳥巢麵，可搭配培根醬汁，單點59元。記者陳睿中／攝影
主廚特製－培根醬鳥巢麵，可搭配培根醬汁，單點59元。記者陳睿中／攝影
綜合義大利餃，每份59元。記者陳睿中／攝影
綜合義大利餃，每份59元。記者陳睿中／攝影
涮莫札瑞拉起司，每份59元。記者陳睿中／攝影
涮莫札瑞拉起司，每份59元。記者陳睿中／攝影
雞湯大叔本季推出「松露野菇湯」，還可搭配香蒜麵包品嚐，升級價79元。記者陳睿中／攝影
雞湯大叔本季推出「松露野菇湯」，還可搭配香蒜麵包品嚐，升級價79元。記者陳睿中／攝影

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