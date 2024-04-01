麥當勞「金黃地瓜條」將下架 新版「捲捲薯」限時接力

想吃要把握機會！麥當勞所推出的「金黃地瓜條」，近期傳出即將停售的消息。對此，麥當勞表示，「金黃地瓜條」預計販售至4月23日或售完為止。但是麥當勞也透露，接下來將有「捲捲薯」限時登場。

麥當勞自2022年首度推出「金黃地瓜條」，主打使用台農57號地瓜作為原料，帶來鬆軟甘甜的滋味。當年推出時，一度還引起全台速食業者的「地瓜薯條大戰」，包括摩斯、頂呱呱、丹丹漢堡都紛紛喊話，並推出不同的促銷優惠，造成粉絲們的熱烈討論。

近期「金黃地瓜條」傳出即將下架的消息，麥當勞也發表聲明，指出麥當勞持續觀察市場及消費者喜好，不定期規劃期間限定產品；為提供消費者更多元美味的配餐選擇，「金黃地瓜條」販售至4月23日或售完為止。

同時麥當勞也表示，限時登場的「捲捲薯」則將自4月24日起接續開賣，期間限定至6月4日或售完為止，是粉絲最期待的薯製產品之一。更多產品資訊將於完成內部流程後，正式對外公佈。