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愚人節限定！必勝客「蛇圈圈」超惡搞 達美樂鳳梨x3倍

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
「必勝客」限時推出「芝心蛇圈圈」。圖／必勝客提供
「必勝客」限時推出「芝心蛇圈圈」。圖／必勝客提供

4月1日是愚人節，也是餐飲品牌大秀創意的時候。「達美樂」宣佈，自即日起販售「氣死義大利人披薩」，標榜使用台灣金鑽鳳梨，並且鳳梨量變成3倍，限時販售3天。「必勝客」則是推出「芝心圈圈」，以獨特的蛇造型以及芥末口味，帶來愚人節的樂趣。

達美樂近期針對菜單全面更新，並且加入許多台灣在地食材。其中「夏威夷披薩」中的鳳梨片，就從原本的罐頭鳳梨片，更改為台灣金鑽鳳梨片。此次針對愚人節限時推出的「氣死義大利人披薩」，鋪滿了250公克的台灣金鑽鳳梨片，另外還有100%莫扎瑞拉起司，自即日起至4月3日期間販售，每個399元。此外，達美樂還推出「春遊套餐」內含大披薩1個、春遊拼盤（香酥烤腿排6塊＋青花椒雞1份＋香濃可可酥捲8個），每套799元。

至於「必勝客」繼去年推出只有芝心餅皮外圈的「零傷害披薩」後，今年愚人節再推出「芝心蛇圈圈」。將細長的餅皮填入莫扎瑞拉起司，並且環繞成蛇的形狀，除了點上眼睛之外，表面還灑上嗆辣的芥末粉，不論是外型或口味都令人大感驚喜。「芝心蛇圈圈」自即日起至4月7日限時販售，單點219元。

針對連假到來，必勝客也推出多款優惠。除了有「3個大披薩888元」之外，即日起至4月4日，只要身高剛好為「100公分」的兒童，即可享「一公尺派對巨飽盒」買1送1，送完為止。

達美樂針對愚人節限時推出「氣死義大利人披薩」。圖／達美樂提供
達美樂針對愚人節限時推出「氣死義大利人披薩」。圖／達美樂提供

披薩 鳳梨

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