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可樂果「縮小1/4」還有新口味！草莓牛奶爆米花也登場

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
縮小成1/4的迷你可樂果。圖／聯華食品提供
縮小成1/4的迷你可樂果。圖／聯華食品提供

「Magi Planet 星球工坊」即日起推出全新爆米花伴手禮系列，共計有「玉米濃湯」、「雙色地瓜」，以及期間限定、使用大湖農會草莓與飛燕煉乳結合的「草莓牛奶」。至於老牌零食「可樂果」與「卡廸那德州薯條」則是推出全新「Mini版」，其中可樂果縮小成1/4，卡廸那德州薯條更縮小成2公分，帶來全新的品嚐樂趣，還有限定新口味登場。

「星球工坊」本次新推出的3款爆米花伴手禮系列，採禮盒包裝，每盒內含8小包。其中「草莓牛奶」使用大湖草莓、飛燕煉乳雙口味混搭，奶香中帶著草莓酸甜。「雙色地瓜」則是台南瓜瓜園聯名口味，同樣採雙拼口味設計。至於「玉米濃湯」則是招牌的明星商品。3款禮盒原價每盒250元，官網限定優惠價199元。

了解到現代民眾對於個人獨享、小包裝零食的需求，聯華食品針對經典零食「可樂果」推出全新「Mini版」。延續原版的口感與螺旋造型，但是體積等比例縮小1/4，成為可愛的迷你尺寸。同時包裝也縮小為單手大小，讓民眾方便直接倒入口中品嚐。除了招牌的蒜味外，還有迷你版限定「檸檬辣雞翅」、「香脆麵」口味。

除了可樂果，「卡廸那德州薯條」也推出縮小版本，將原有的中空薯條縮小60%，每根不到2公分，並將茄汁口味升級成「濃厚茄汁」，另還有「湖鹽海苔」口味同步登場。此外，可樂果與威剛科技旗下電競品牌「XPG」再度跨界推出聯名限定包裝，即日起至6月28日期間，購買可樂果全系列並登錄發票成功，即可參加抽獎活動，有機會獲得價值7萬元的X PG XENIA 15KC電競筆電，還有電競滑鼠、電競耳機等好禮。

除了經典蒜味，迷你可樂果還有「檸檬辣雞翅」、「香脆麵」口味。圖／聯華食品提供
除了經典蒜味，迷你可樂果還有「檸檬辣雞翅」、「香脆麵」口味。圖／聯華食品提供
卡廸那德州薯條化身迷你版，長度變成好入口的2公分。圖／聯華食品提供
卡廸那德州薯條化身迷你版，長度變成好入口的2公分。圖／聯華食品提供
Magi Planet 期間限定推出「草莓牛奶」8入組禮盒。圖／Magi Planet提供
Magi Planet 期間限定推出「草莓牛奶」8入組禮盒。圖／Magi Planet提供

草莓 薯條 零食

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