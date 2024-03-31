呼籲9年無回應 動保團體再至麥當勞舉牌 盼用非籠飼雞蛋

台灣動物社會研究會表示，台灣麥當勞為我國營收第一速食業龍頭，卻不願使用非籠飼雞蛋，連續9年呼籲逐步落實轉型仍得不到回應，宛如把台灣消費者當空氣，因此在復活節這天至麥當勞林森二店前舉牌抗議，要求台灣麥當勞盡速提出全面改用非籠飼雞蛋的期程要求，別再漠視台灣消費者飲食安全。

動社議題推廣主任寸舫筑今表示，美國麥當勞早在2015年就提出非籠飼雞蛋採購政策與落實期程，今年2月6日更宣布提前2年完成全美1萬3000多家門市100％轉型，不再使用任何一顆虐待母雞的籠飼雞蛋。

寸舫筑說，美國麥當勞2023年採購近20億顆雞蛋，占美國年度生產量近2%，估計1年至少可以透過友善食材的採購政策，每年改變600多萬隻母雞的處境；反觀台灣麥當勞，多年來面對動保組織的遊說與倡議，卻僅千篇一律回應「會持續評估」。

寸舫筑指出，台灣每年約飼養4500萬隻蛋雞，其中8成以上母雞被以「格子籠」飼養，格子籠空間僅約一張A4大小，2至4隻母雞被關在極度狹窄的籠裡，無法展現任何自然行為，終生只能痛苦產蛋；除「格子籠」，籠飼雞蛋還包含「豐富籠」，宣稱有動物福利，實際上只是把籠子放大一點，依舊只考量人們管理的便利性。

寸舫筑表示，歐洲食品安全局（EFSA）2023年發布的報告就指出「蛋雞不應以籠子飼養」；美國麥當勞2015年公布非籠飼雞蛋採購政策，當時美國的非籠飼雞蛋占比僅有8%，比台灣目前10至15%還要少，卻以企業採購影響力帶領產業轉型，更因此促成數百多家美國公司跟隨提出非籠飼雞蛋採購政策。

寸舫筑說，台灣麥當勞也是占比、營收第一的速食業龍頭，2019年營收就已高達250億，為同業的3倍。歷經疫情外送經濟，麥當勞持續受益於廣大消費者的支持，且過去6年麥當勞年年漲價，卻仍不願提供台灣消費者更善待動物與永續的非籠飼雞蛋。

寸舫筑批評，研究會自2015年起遊說麥當勞，呼籲制訂非籠飼雞蛋採購政策與期程，以明確的政策為願景，逐步落實轉型，從未訴求立即、全面的轉變，但台灣麥當勞9年來的回應卻都是「會持續評估」；同樣為速食連鎖業者，如肯德基、漢堡王、必勝客等，已陸續宣布最晚將於2030年全面採購非籠飼雞蛋，以落實企業社會責任。