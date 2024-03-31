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身份證有「1、4、5」任兩碼！和牛、烏魚子吃到飽

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
符合條件者，熊一燒肉可免費升級「美國見島和牛吃到飽 」。圖／馬辣提供
符合條件者，熊一燒肉可免費升級「美國見島和牛吃到飽 」。圖／馬辣提供

迎接4月到來，馬辣集團集結旗下燒肉、鍋物品牌，推出一系列免費升級方案。凡證件包含「1、4、5」任兩碼，就可免費升級，享受美國見島和牛吃到飽、北港烏魚子吃到飽等不同優惠。針對4月壽星，也可享全桌升級九孔鮑魚吃到飽、和牛吃到飽、免費肉蛋糕等不同優惠。

4月1日至4月30日期間，2成人以上同行，提前至少1日預約並參與活動，凡身份證、健保卡、護照號碼，內含「1、4、5」任兩碼（可重複），可享不同品牌的免費升級優惠。針對壽星方案，凡當月壽星同行，提前至少1日預定，並主動告知參與活動，出示證件即可享壽星優惠。

【熊一頂級燒肉】

不限時段，選擇指定方案「大關燒肉、橫綱燒肉」，全桌可享「美國見島和牛吃到飽」。

針對當月壽星同行，全桌免費升級美國見島和牛或SRF極黑和牛吃到飽。

【哞哞屋和牛燒肉】

不限時段，選擇指定方案「夢幻世界三大和牛」，可享「雲林北港烏魚子吃到飽」並加贈「BarRoyal德國氣泡酒」乙瓶，限量500瓶，送完為止。（提醒您：酒後不開車，開車不喝酒）

針對當月壽星同行，全桌免費升級「巨大海虎蝦」吃到飽。

【夯下去和牛燒肉放題】

不限時段，選擇指定方案「極上雙和牛牛排放題」，全桌可享「雲林北港烏魚子吃到飽」。

針對當月壽星同行，選擇「特上美國和牛牛排」、「極上雙和牛牛排」方案、全桌免費升級「阿根廷天使紅蝦」吃到飽。

【燒肉ChaCha個人和牛燒肉】

針對當月壽星，壽星本人贈「深海透抽」1份

【馬辣頂級麻辣鴛鴦火鍋】

不限時段，選擇指定方案「特上和牛放題」 或 「極上三和牛放題」，全桌可享「XXL東石大蛤吃到飽」。

針對當月壽星同行，全桌免費升級「九孔鮑魚」吃到飽。

【新馬辣經典麻辣鍋】

針對當月壽星同行，全桌免費升級「美國Prime神仙牛」吃到飽。

【新馬辣經典麻辣鍋plus+】

針對當月壽星同行，全桌免費升級「美國Prime神仙牛」吃到飽。

【涮樂和牛鍋物 食べ放題】

不限時段，選擇指定方案「松阪．和牛放題」可享「活動限定－炙燒焦糖鮭魚握」每成人一貫。

不限時段，選擇指定方案「極上雙和牛放題」或「世界三大和牛」可享「活動限定－炙燒焦糖鮭魚握」吃到飽。

針對當月壽星同行，全桌每成人贈「九孔鮑魚」1顆。

【問鼎．皇上吉祥宮廷火鍋】

針對當月壽星同行，含壽星3成人以上同行，每人消費滿1,000元即贈「生日肉蛋糕」1個（價值680元，限兌1份）

【肉之間．大盤肉幸福鍋物】

針對當月壽星，壽星本人贈「巨大海虎蝦」1份。

【狗一下居酒食堂】

針對當月壽星同行，全桌消費滿千元，即贈「鮭魚毛毛蟲壽司」1份。

涮樂和牛指定方案可升級「炙燒焦糖鮭魚握」吃到飽。圖／馬辣提供
涮樂和牛指定方案可升級「炙燒焦糖鮭魚握」吃到飽。圖／馬辣提供
針對壽星，狗一下加贈「鮭魚毛毛蟲壽司」。圖／馬辣提供
針對壽星，狗一下加贈「鮭魚毛毛蟲壽司」。圖／馬辣提供
馬辣針對壽星，加贈「九孔鮑魚」吃到飽。圖／馬辣提供
馬辣針對壽星，加贈「九孔鮑魚」吃到飽。圖／馬辣提供
夯下去可升級「雲林北港烏魚子吃到飽」。圖／馬辣提供
夯下去可升級「雲林北港烏魚子吃到飽」。圖／馬辣提供
哞哞屋可升級「雲林北港烏魚子」吃到飽。圖／馬辣提供
哞哞屋可升級「雲林北港烏魚子」吃到飽。圖／馬辣提供
新馬辣、新馬辣Plus+針對壽星可升級「美國Prime神仙牛」吃到飽。圖／馬辣提供
新馬辣、新馬辣Plus+針對壽星可升級「美國Prime神仙牛」吃到飽。圖／馬辣提供
問鼎推出壽星生日禮「生日肉蛋糕」。圖／馬辣提供
問鼎推出壽星生日禮「生日肉蛋糕」。圖／馬辣提供
夯下去可升級「阿根廷天使紅蝦」吃到飽。圖／馬辣提供
夯下去可升級「阿根廷天使紅蝦」吃到飽。圖／馬辣提供

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