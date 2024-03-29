三星打造期間限定Galaxy S24旗艦系列「準時遊戲」密室逃脫體驗

三星電子日前推出首款結合全方位Galaxy AI應用的Samsung Galaxy S24旗艦系列，在台掀起AI旋風。為讓更多消費者親身體驗AI科技對生活的實用與便利性，台灣三星宣布即日起至4月8日，於華山1914文化創意產業園區華山劇場打造Samsung Galaxy S24旗艦系列「準時遊戲」密室逃脫體驗活動，精心打造機場異國情境、五大趣味關卡，邀請消費者借助強大Galaxy AI化解日常旅途中的重重難題。台灣近日更將陸續隨著One UI 6.1軟體更新拓展Galaxy AI體驗至Samsung Galaxy S23旗艦系列、S23 FE、Z Fold5、Z Flip5和Tab S9系列旗艦平板（Galaxy S24旗艦系列的部分AI應用可能不支援過往機型），讓更多Galaxy用戶享受行動AI的無限可能。

三星以機場概念打造「準時遊戲」密室逃脫體驗活動，玩家將化身為即將周遊世界各地的旅客，在面對班機準時起飛、不能遲到的時間限制下，挑戰運用Galaxy S24旗艦系列的豐富Galaxy AI創新功能，解決一連串登機與旅途中的難題。

像是異地溝通不怕雞同鴨講，「通話即時翻譯」與「翻譯助理」功能支援包括英語、韓文、日文、泰文等13種語言，不論預定餐廳、問路都能游刃有餘；看見社群上網友最新熱議的打卡景點、偶然路過特色建築想了解參觀規定時，借助「搜尋圈」功能，於畫面圈選物件就能快速搜尋，還能再加上關鍵字精準鎖定範圍，是自由行的智慧好幫手；在著名地標拍照時東躲西閃避不掉觀光客、或是請路人拍照構圖不理想又不好意思重拍時，運用「生成式相片編輯」功能，移除選定物件或調整照片角度，AI將自動填補空缺的背景，旅拍張張完美，美麗的城市夜色，在「遠距超明亮暗夜攝影」功能助力下，即使是遠處的景物，也能捕捉出色的細節；面對機場行李轉盤上茫茫箱海，透過Galaxy生態圈中的SmartTag2連結手機啟動響鈴，立刻就能找到自己的行李。

消費者參與各區體驗、填寫活動問卷並上傳照片完成指定任務，即可獲得限量精美杯墊，更可參加抽獎，挑戰好手氣將最大獎韓國來回機票帶回家。

近期熱門話題影集演員林哲熹、巫建和受邀搶先體驗，兩人對於AI的強悍都表示非常驚艷。林哲熹認為AI是可以快速實現心裡想法的工具，如「生成式相片編輯」功能可讓他徹底解放自己的創造力。巫建和則分享近年常奔波世界各地工作或參加影展，Samsung Galaxy S24旗艦系列的「通話即時翻譯」與「翻譯助理」對他而言非常實用。此外，兩人亦不約而同推薦「搜尋圈」功能，可以快速吸收新知，跟進最新流行時尚話題。

三星全新Samsung Eco-Friends配件系列同步報到。其以永續為核心，採用超過40%的消費後材料（PCM）製成，並網羅多樣知名角色與設計元素，打造兼具時尚與環保的自信風貌。全新Samsung Galaxy S24旗艦系列Eco-Friends配件建議售價1,590元，預計4月上旬起陸續於三星智慧館、三星商城開賣。

此外，Samsung Galaxy旗艦系列手機好評銷售中，即日起至4月30日購買Samsung Galaxy S24旗艦系列、Galaxy Z Fold5｜Z Flip5摺疊旗艦系列，登錄送Samsung Wallet悠遊卡加值金最高1,200元。各機型完整通路優惠以各通路公告為準。

●台灣三星「Samsung Galaxy S24旗艦系列準時遊戲」密室逃脫活動資訊：

活動日期：3月29日（週五）至4月8日（週一）

活動時間：週日至週四11:30-19:30；週五、週六（含國定假日）11:30-20:30