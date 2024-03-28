擲9個聖筊「火鍋全桌免費」！還有A5和牛、龍蝦免費送

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
湳洋鍋物推出擲筊活動，有機會享受「全桌免單」。圖／黑浮國際餐飲集團提供
湳洋鍋物推出擲筊活動，有機會享受「全桌免單」。圖／黑浮國際餐飲集團提供

國片「周處除三害」掀起電影熱潮，片中的許多台詞也成為網路熱門迷因。「黑浮國際餐飲集團」旗下的火鍋品牌「湳洋鍋物」，順勢推出擲筊挑戰活動，只要擲出9個聖筊，立即可享「整單免費」，依照不同的聖筊數量，也可獲得波士頓龍蝦、日本A5和牛等不同食材。另外台南的鍋物品牌「良人煮鍋」迎接週年，則是推出聯名調酒，為鍋物帶來全新的搭配組合。

位於高雄的「湳洋鍋物」，標榜以香茅、檸檬葉、南薑等食材，提供南洋風味的特色鍋物，另外還有多款特色主題料理。除了共享鍋物之外，亦有針對個人設計的平日商業午餐。

呼應電影話題，湳洋鍋物自4月1日至4月30日期間，推出「擲龍蝦筊，湳洋請客」優惠活動，活動期間開鍋用餐，就可以龍蝦玩偶擲筊。擲出3個聖筊，享有「日本鹿兒島A5黑毛和牛」1份；擲出6個聖筊，可獲得價值1,280元的「鮮活波士頓龍蝦」，若順利擲出9個聖筊，則可享「全桌免費」。若是沒筊，亦可贈送湳洋霜淇淋。

自2023年於台南安平開幕的「良人煮鍋」，則標榜以自然原味的烹調精神，融合西式創意前菜的元素，打造饒富特色的鍋物料理。為慶祝開業滿週年，攜手台南人氣酒吧「榕 洋行 RON &COMPANY」，限時推出創意調酒。其中「演歌」以琴酒為基底，再採用離心機澄清牛蕃茄與萊姆，保留天然紅色透明感色澤，帶來酸甜風味，每杯350元。榕洋行同時也有推出無酒精特色飲品「爺爺泡的茶」，以低溫烹煮的鐵觀音，搭配楊桃，創造酸甜甘口的入喉滋味，每杯250元。

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