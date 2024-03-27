開幕全桌5折！台中首間「築間酸菜魚」吃得到5種口味

繼開設高雄、香港、基隆、永和等分店後，築間旗下的「築間酸菜魚」，將於4月1日開設台中首間分店，店內同樣提供5款湯底魚料理。為慶祝開幕，首日將推出「全桌5折」的一日限定優惠，並且營業時間至凌晨2:30，滿足夜貓族的宵夜需求。

築間所規劃的「築間酸菜魚」，標榜「最叛逆的酸菜魚」精神，主打充滿創意、有趣與活力的風格及用餐體驗，自2023年12月開設首間門市。即將開幕的台中一號店，位於台中市13期中山附醫商圈，店內提供5款湯底魚料理，包括有招牌的「總長酸菜魚」，還有「純愛番茄魚」、「海派蝦湯魚」、「極道明太子奶香魚」及「無雙腸血旺魚」等不同口味，讓消費者依照個人喜好選擇。同時菜單亦提供主廚私房菜、炸物、小菜。營業時間自中午11:00至凌晨2:30，成為深夜用餐的新選擇。

為慶祝開幕，4月1日當天，用餐可享「全桌5折」的限定優惠。同時築間也預告，「築間幸福鍋物」及「燒肉Smile」預計第二季將進駐香港旺角；「築間幸福鍋物」亦籌備下半年進駐日本大阪，開設東北亞首間分店。