炸雞也能夾生菜！bbq「檸香瑪呦炸雞」加碼送兒童餐

繼聯名推出「肯瓊醬炸雞」之後，來自韓國的「bb.q CHICKEN」與百萬Youtuber「韓勾ㄟ金針菇」再度跨界合作，推出第二波新口味「檸香瑪呦炸雞」。不僅從韓國流行的青陽辣椒美乃滋出發，還加入「菜包肉」的概念，更添料理的變化度。迎接兒童節連假，活動期間消費滿額，就加贈「兒童餐」1份，憑享聚卡APP優惠券，點購「享吃瑪呦套餐」還可現折100元。

bb.q CHICKEN與韓勾ㄟ金針菇自創品牌「金家ㄟ」聯名推出的「檸香瑪呦炸雞」，以招牌的氣冷雞炸雞為基礎，搭配上獨家的「檸香辣椒美乃滋醬」調味。此款醬汁是以韓國流行的「青陽辣椒美乃滋」為靈感，並且針對台灣人的口味調整，特別降低辣度且加入檸檬汁，呈現酸甜微辛的開胃滋味。

除了直接沾醬品嚐外，「檸香瑪呦炸雞」也搭配有生菜、糯米椒、洋蔥、泡菜等佐料。若點選去骨炸雞，民眾就可以以「菜包肉」的概念出發，將去骨炸雞沾醬後包入生菜葉中品嚐，也可以加入各種配料，再擠上檸檬汁，打造出豪華的韓式滋味，享受3種不同的風味變化。若是一般炸雞，也可享受一口炸雞、一口生菜的層次風味。