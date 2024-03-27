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炸雞也能夾生菜！bbq「檸香瑪呦炸雞」加碼送兒童餐

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
「檸香瑪呦炸雞」提供有生菜、洋蔥、泡菜等佐料。記者陳睿中／攝影
「檸香瑪呦炸雞」提供有生菜、洋蔥、泡菜等佐料。記者陳睿中／攝影

繼聯名推出「肯瓊醬炸雞」之後，來自韓國的「bb.q CHICKEN」與百萬Youtuber「韓勾ㄟ金針菇」再度跨界合作，推出第二波新口味「檸香瑪呦炸雞」。不僅從韓國流行的青陽辣椒美乃滋出發，還加入「菜包肉」的概念，更添料理的變化度。迎接兒童節連假，活動期間消費滿額，就加贈「兒童餐」1份，憑享聚卡APP優惠券，點購「享吃瑪呦套餐」還可現折100元。

bb.q CHICKEN與韓勾ㄟ金針菇自創品牌「金家ㄟ」聯名推出的「檸香瑪呦炸雞」，以招牌的氣冷雞炸雞為基礎，搭配上獨家的「檸香辣椒美乃滋醬」調味。此款醬汁是以韓國流行的「青陽辣椒美乃滋」為靈感，並且針對台灣人的口味調整，特別降低辣度且加入檸檬汁，呈現酸甜微辛的開胃滋味。

除了直接沾醬品嚐外，「檸香瑪呦炸雞」也搭配有生菜、糯米椒、洋蔥、泡菜等佐料。若點選去骨炸雞，民眾就可以以「菜包肉」的概念出發，將去骨炸雞沾醬後包入生菜葉中品嚐，也可以加入各種配料，再擠上檸檬汁，打造出豪華的韓式滋味，享受3種不同的風味變化。若是一般炸雞，也可享受一口炸雞、一口生菜的層次風味。

「檸香瑪呦炸雞」自4月1日起正式開賣，共有去骨炸雞、半雞、半半炸雞、雙味全雞等4種方案，售價各為429、409、659、718元。4月1日至4月10日期間，凡到店內用、外帶點「檸香瑪呦炸雞」任一品項，且消費滿699元，就送「兒童餐」1份，內含3塊起司去骨炸雞、半份薯條。另外4月11日至4月30日期間，享聚卡會員憑APP優惠券，點購「享吃瑪呦套餐」，即可現折100元。

特製的「檸香辣椒美乃滋醬」，能為炸雞帶來酸甜微辛的滋味。記者陳睿中／攝影
特製的「檸香辣椒美乃滋醬」，能為炸雞帶來酸甜微辛的滋味。記者陳睿中／攝影
檸香瑪呦炸雞，去骨炸雞每份429元。記者陳睿中／攝影
檸香瑪呦炸雞，去骨炸雞每份429元。記者陳睿中／攝影
檸香瑪呦炸雞，半雞一份409元。記者陳睿中／攝影
檸香瑪呦炸雞，半雞一份409元。記者陳睿中／攝影
「檸香瑪呦去骨炸雞」可以搭配生菜、糯米椒、洋蔥、泡菜等佐料，製成「菜包肉」品嚐。記者陳睿中／攝影
「檸香瑪呦去骨炸雞」可以搭配生菜、糯米椒、洋蔥、泡菜等佐料，製成「菜包肉」品嚐。記者陳睿中／攝影

套餐 美乃滋

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