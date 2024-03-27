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素還真回歸霹靂宇宙！7-ELEVEN獨家販售《霹靂英雄戰紀：刜伐世界》DVD 限時限量送周邊贈品
7-ELEVEN於今年初獨家販售《霹靂天機貳：仙魔決》，並在北中南限定門市舉辦加碼贈送限量收藏卡，大批戲迷前往朝聖，在開賣60分內即迅速完售。看準次文化有獨特客群與商機，7-ELEVEN再度攜手霹靂國際多媒體，自4月5日晚間7點起於全台門市獨家開賣重磅新劇《霹靂英雄戰紀：刜伐世界》DVD，看戲還能享素還真清香白蓮系列贈品限量周周送。
2024年霹靂最強大戲《霹靂英雄戰紀：刜伐世界》將在4月5日晚間正式登場，布袋戲第一男主角清香白蓮素還真暌違多年正式回歸霹靂系列劇集，7-ELEVEN全台門市除了當天將獨家販售新劇DVD，裡面更附限量收藏卡，消費者凡購買每周發行的新劇DVD「第一＋二章合輯」至「第八章」，即可於DVD內獲得限量「一招留名2—經典絕學收藏卡」一張，DVD獨家收錄7款，同時「刜伐世界第一＋二章合輯」更特別收錄素還真專屬絕學「奪路逃生」全球限定卡牌。
此外，消費者自4月5日晚間7點開賣日起，前5周購買新劇DVD還有多項素還真系列贈品可以拿，包含購買「第一＋二章合輯」送刜伐世界劇集大海報和素還真人形立牌；購買第三章送麒麟星人形立牌；購買第四章送素還真＋葉小釵L型文件夾一個；購買第五章送素還真＋談無慾L型文件夾一個；購買第六章送素還真長條海報一張。上述贈品皆為數量有限，送完為止。
●附註：詳細活動內容以門市公告為準。
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