快訊

剴剴虐死案「確有行政制度疏漏」 兒盟董事長林志嘉鞠躬道歉

好友發文悼「寶林茶室39歲呂姓死者」：投信圈百年難得一見行銷鬼才

前公公王文洋開價5億搶金孫？麻衣親否認曝生活近況

聽新聞
test
0:00 / 0:00

素還真回歸霹靂宇宙！7-ELEVEN獨家販售《霹靂英雄戰紀：刜伐世界》DVD　限時限量送周邊贈品

聯合報／ 記者陳立儀／即時報導
布袋戲一哥素還真睽違多年回歸霹靂宇宙，7-ELEVEN自4月5日晚間7點起於全台門市獨家販售《霹靂英雄戰紀：刜伐世界》DVD。圖／7-ELEVEN提供
布袋戲一哥素還真睽違多年回歸霹靂宇宙，7-ELEVEN自4月5日晚間7點起於全台門市獨家販售《霹靂英雄戰紀：刜伐世界》DVD。圖／7-ELEVEN提供

7-ELEVEN於今年初獨家販售《霹靂天機貳：仙魔決》，並在北中南限定門市舉辦加碼贈送限量收藏卡，大批戲迷前往朝聖，在開賣60分內即迅速完售。看準次文化有獨特客群與商機，7-ELEVEN再度攜手霹靂國際多媒體，自4月5日晚間7點起於全台門市獨家開賣重磅新劇《霹靂英雄戰紀：刜伐世界》DVD，看戲還能享素還真清香白蓮系列贈品限量周周送。

2024年霹靂最強大戲《霹靂英雄戰紀：刜伐世界》將在4月5日晚間正式登場，布袋戲第一男主角清香白蓮素還真暌違多年正式回歸霹靂系列劇集，7-ELEVEN全台門市除了當天將獨家販售新劇DVD，裡面更附限量收藏卡，消費者凡購買每周發行的新劇DVD「第一＋二章合輯」至「第八章」，即可於DVD內獲得限量「一招留名2—經典絕學收藏卡」一張，DVD獨家收錄7款，同時「刜伐世界第一＋二章合輯」更特別收錄素還真專屬絕學「奪路逃生」全球限定卡牌。

此外，消費者自4月5日晚間7點開賣日起，前5周購買新劇DVD還有多項素還真系列贈品可以拿，包含購買「第一＋二章合輯」送刜伐世界劇集大海報和素還真人形立牌；購買第三章送麒麟星人形立牌；購買第四章送素還真＋葉小釵L型文件夾一個；購買第五章送素還真＋談無慾L型文件夾一個；購買第六章送素還真長條海報一張。上述贈品皆為數量有限，送完為止。

●附註：詳細活動內容以門市公告為準。

7-ELEVEN自4月5日晚間7點起於全台門市獨家販售《霹靂英雄戰紀：刜伐世界》DVD，「刜伐世界第一＋二章合輯」特別收錄素還真專屬絕學「奪路逃生」全球限定卡牌。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN自4月5日晚間7點起於全台門市獨家販售《霹靂英雄戰紀：刜伐世界》DVD，「刜伐世界第一＋二章合輯」特別收錄素還真專屬絕學「奪路逃生」全球限定卡牌。圖／7-ELEVEN提供

消費者 贈品

延伸閱讀

《烈焰》漫改後成爛劇 劇本被指非法盜用或將面臨下架

文策院與法國里爾 Series Mania Institute 影視學院 合作培育劇集創作人才

獨／金鐘獎再現爭議 「此時此刻」無法報名小S視后夢碎

張國立《FLY》將由臺法合製為劇集 文策院力助臺灣影劇走向國際

相關新聞

這些產品使用到「小林製藥」紅麴 台日名單一次看

日本「小林製藥」紅麴食品疑導致腎臟病，目前有2家國內業者有輸入該公司原料，衛福部食藥署長吳秀梅今天公布，截至昨天晚間9時...

炸雞也能夾生菜！bbq「檸香瑪呦炸雞」加碼送兒童餐

繼聯名推出「肯瓊醬炸雞」之後，來自韓國的「bb.q CHICKEN」與百萬Youtuber「韓勾ㄟ金針菇」再度跨界合作，...

星宇航空史努比主題航班 6月15日正式啟航

SNOOPY粉絲許願成真！星宇航空與PEANUTS重磅訊息正式公開！自6月15日起至10月31日，星宇航空全航線推出「S...

蝦皮購物「蝦皮開運舖子．全台瘋媽祖」專區商品3折起！再祭限量百元優惠券

2024年「大甲媽祖遶境」即將在下周五（4月5日）子時起駕，眾多虔誠信徒早已為進香儀式做好萬全準備。根據蝦皮購物觀察，去...

素還真回歸霹靂宇宙！7-ELEVEN獨家販售《霹靂英雄戰紀：刜伐世界》DVD　限時限量送周邊贈品

7-ELEVEN於今年初獨家販售《霹靂天機貳：仙魔決》，並在北中南限定門市舉辦加碼贈送限量收藏卡，大批戲迷前往朝聖，在開...

經典拉拉再現身！舒潔推「4層衛生紙」　主打一張就夠

一提到衛生紙，大家最印象深刻的「代言人」，恐怕就是舒潔的拉不拉多幼犬，被暱稱為拉拉，而舒潔全新推出「舒潔極絨厚4層衛生紙...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。