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獨／人力不足！ 開業35年「為福樓」信義店熄燈

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
為福樓信義店自3月25日結束營業。圖／擷取自GOOGLE MAP
為福樓信義店自3月25日結束營業。圖／擷取自GOOGLE MAP

記憶中的味道又少一間！臨近台北信義安和捷運站的中餐廳「為福樓（信義店）」，近日公告因人力不足，因此自3月25日停止營業，結束35年的歷史。至於忠孝分店則會維持營業。

主打中式合菜的「為福樓」提供有紅燒茄子、麻辣臭豆腐、合菜代帽、京都子排等料理，又以「北平烤鴨」、「酸菜白肉鍋」等餐點最具人氣，是許多民眾聚餐、宴客的口袋名單。除了單點品項外，店內也提供有桌菜、麵食、外帶便當等選擇。目前為福樓共有「信義店」、「忠孝店」等兩間分店。在google地圖上，為福樓信義店獲得超過670則評論，平均得到4.1分。

雖然陪伴許多民眾的用餐時光，為福樓信義店近期發表公告，內容指出由於人力不足，信義店自3月25日結束營業。除了感謝顧客多年以來的支持，內容中也表示，為福樓忠孝店繼續營業。

人力 烤鴨 餐廳

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