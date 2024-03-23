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食藥署：日本小林製藥問題紅麴保健食品未輸台

中央社／ 台北23日電

日本小林製藥紅麴降膽固醇保健食品，累計導致13人出現腎臟疾病典型症狀。衛生福利部食品藥物管理署今天說，台灣未輸入同款產品，籲民眾赴日旅遊留意，已購入者建議別吃。

日本小林製藥22日表示，旗下含有紅麴成分的營養補充劑恐會導致腎臟疾病，目前自主回收3款相關產品，並呼籲已經購買的民眾停止服用。這些營養補充劑一度導致6人住院，7人必須往返醫院接受治療。

出現問題的「紅麴降膽固醇錠」於2021年2月開始販售，累計銷售110萬份。2023年在部分地區販售另外2款營養補充劑也有相同成分。3款保健品都聲稱有降低血液中低密度脂蛋白膽固醇（LDL）的功能。

由於藥妝店是民眾赴日旅遊必逛，保健食品更是不少人採買口袋清單，引發關注。食藥署副署長林金富今天下午接受媒體電訪表示，觀察到相關警訊，已立刻查詢邊境輸入查驗資訊管理系統（IFI），此次問題產品沒有輸入紀錄也沒有代理商，代表台灣沒有風險，仍呼籲赴日旅遊的民眾要小心，切勿購買。

林金富強調，日本製藥公司出面道歉，顯見風險很高，應該會立刻下架回收，難免有些民眾早已買回台灣，建議就不要吃了、趕緊丟掉，畢竟日本方出現相關警訊，會再了解日本進口類似產品。

過去台灣曾有過紅麴米不合格事件，林金富解釋，麴也是一種菌，如果溫度、濕度沒有控制好，可能會產生毒素，食藥署每年都會執行食品真菌毒素污染監測計畫，維護國人食的安全。

林口長庚醫院臨床毒物中心主任顏宗海下午接受媒體電訪說明，在醫院端，紅麴保健食品通常是為了輔助降血脂，站在醫院立場，則通常是建議病人要飲食控制、多運動，或使用降血脂藥物。

「紅麴是保健食品，不是藥物。」顏宗海指出，不論國內外，紅麴理論上應該是安全的，這次為何會有日本民眾食用後出現不良反應，甚至嚴重到洗腎，是否其中含有其他成分，仍有待釐清。

目前他只能提醒，若想要食用保健食品，建議可以詢問主治醫師意見，另一方面，腎是沈默器官，功能不好時不痛不癢，但醫學上有「高、貧、泡、水、倦」5字口訣，意即高血壓、貧血、泡泡尿、水腫與容易倦怠等5大症狀，可用以判斷是否腎功能出問題，當發現其中一個症狀都應儘速就醫。

保健食品 日本 膽固醇

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