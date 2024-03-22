國立臺北大學與婦女團體舉辦「三峽茶‧櫻之旅」獲熱烈回響

台北市信義蘭馨交流協會、台北市紫丁香婦幼關懷協會、中華民國婦女會與國立臺北大學日前共同主辦「遇見北大／三峽茶‧櫻之旅」，讓所有參與活動學員們度過了一個難得的悠閒時光。

同時擔任台北市信義蘭馨交流協會創會理事長、台北市紫丁香婦幼關懷協會創會理事長、現任中華民國婦女會理事長的陳淑珠表示，這是與北大首次合作的旅遊活動，希望透過國立臺北大學社會責任實踐基地(USR Hub)，帶大家體驗認識茶文化，享受採茶、揉茶樂趣，以在地特色店家甜點與青年茶師學生擔任招待，細細品味三峽在地五種茶，包括茉莉花茶、龍井茶、碧螺春、蜜香紅茶、白茶。也特別感謝海山學研究中心洪健榮主任的協助，讓大家看見國立臺北大學與在地的合作與創新，並由北大學生帶大家一起走訪北大秘境，欣賞心湖櫻花盛開的美景。

前國立臺北大學的校長薛富井博士特別前來與會，他致詞時特別感謝陳淑珠及夫婿台灣商業聯合總會理事長張平沼學長對母校的回饋，當天活動所欣賞的校園景點「心湖櫻緣」紀念碑即是由張平沼捐贈回饋母校約800棵的吉野櫻及富士櫻，校方更配合賞櫻步道，使得國立臺北大學三峽總校區成為賞櫻新景點，實踐「十年樹木，百年樹人」的精神。而櫻花林也為學校及附近居民帶來共贏共榮，善盡大學社會責任。

這次參與活動的學員表示，趁著櫻花季除了可以到國立臺北大學欣賞美麗的櫻花，還能參觀三峽當地的茶行享受「以茶入食活動」的美食與茶點，最重要的是透過國立臺北大學的學生與青年茶師的介紹能了解並認識茶文化，學習泡茶、喝茶知識，以及體驗揉茶的製作技術，讓大家非常開心，是一個非常有意義的活動。