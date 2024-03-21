潤娥悄現東京街頭？高級珠寶銀座大店 渲染日系質感和風

隨著全世界精品景氣的逐漸回歸正常，全世界大型城市的專賣店也陸續翻新、更上層樓。東方高級珠寶品牌Qeelin日前為品牌的Treasure Box東京銀座旗艦店開幕，不僅有品牌執行長Christophe Artaux、創始人暨創意總監Dennis Chan出席，品牌代言人「少女時代」的潤娥也出席新店剪綵，閃耀自信的甜美氣場。

少女時代的潤娥、Qeelin代言人也現身日前東京銀座專賣店開幕活動。圖／Qeelin提供

參觀銀座旗艦店時，潤娥身上配戴了經典Wulu系列18K玫瑰金鑽石吊墜、耳環、手鐲及戒指，展現多層次的幾何魅力，落落大方、當代。活動當晚Qeelin並選址東京八芳園舉行晚宴，邀請品牌好友、全球媒體共襄盛舉。

Qeelin Sakura Bo Bo吊墜，打造出一「只」櫻花「藝伎」風Bo Bo小熊、日式風格鮮明。圖／Qeelin提供

當晚晚宴並呈現了多款高級珠寶，包含Wulu Fairy系列18K玫瑰金鑽石及橢圓形紅寶石項鍊、WuluWulu Couture系列18K白金鑽石及紅寶石項鍊，以及Qin Qin系列18K玫瑰金鑽石黑鑽石及紅寶石項鍊，將福祿、高級訂製服與金魚納入設計。

Qeelin東京晚宴的八芳園將場地融入了中國的紅色、以及品牌的Qeelin葫蘆與Wulu輪廓。圖／Qeelin提供