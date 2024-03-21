快訊

MLB／山本由伸初登板一局被打爆下場 大谷前兩打席一安一打點

還可以負荷？銀行業者曝壓力臨界點：若房貸利率升到「這」才有崩盤效應

半個台灣搖晃有感！18點49分花蓮規模5.3地震 最大震度4級

聽新聞
test
0:00 / 0:00

潤娥悄現東京街頭？高級珠寶銀座大店 渲染日系質感和風

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
除了潤娥Qeelin Treasure Box東京銀座旗艦店開幕，Qeelin並在東京八芳園舉辦晚宴，將品牌經典的幾何葫蘆融入情境設計細節。圖／Qeelin提供
除了潤娥Qeelin Treasure Box東京銀座旗艦店開幕，Qeelin並在東京八芳園舉辦晚宴，將品牌經典的幾何葫蘆融入情境設計細節。圖／Qeelin提供

隨著全世界精品景氣的逐漸回歸正常，全世界大型城市的專賣店也陸續翻新、更上層樓。東方高級珠寶品牌Qeelin日前為品牌的Treasure Box東京銀座旗艦店開幕，不僅有品牌執行長Christophe Artaux、創始人暨創意總監Dennis Chan出席，品牌代言人「少女時代」的潤娥也出席新店剪綵，閃耀自信的甜美氣場。

少女時代的潤娥、Qeelin代言人也現身日前東京銀座專賣店開幕活動。圖／Qeelin提供
少女時代的潤娥、Qeelin代言人也現身日前東京銀座專賣店開幕活動。圖／Qeelin提供

參觀銀座旗艦店時，潤娥身上配戴了經典Wulu系列18K玫瑰金鑽石吊墜、耳環、手鐲及戒指，展現多層次的幾何魅力，落落大方、當代。活動當晚Qeelin並選址東京八芳園舉行晚宴，邀請品牌好友、全球媒體共襄盛舉。

Qeelin Sakura Bo Bo吊墜，打造出一「只」櫻花「藝伎」風Bo Bo小熊、日式風格鮮明。圖／Qeelin提供
Qeelin Sakura Bo Bo吊墜，打造出一「只」櫻花「藝伎」風Bo Bo小熊、日式風格鮮明。圖／Qeelin提供

當晚晚宴並呈現了多款高級珠寶，包含Wulu Fairy系列18K玫瑰金鑽石及橢圓形紅寶石項鍊、WuluWulu Couture系列18K白金鑽石及紅寶石項鍊，以及Qin Qin系列18K玫瑰金鑽石黑鑽石及紅寶石項鍊，將福祿、高級訂製服與金魚納入設計。

Qeelin東京晚宴的八芳園將場地融入了中國的紅色、以及品牌的Qeelin葫蘆與Wulu輪廓。圖／Qeelin提供
Qeelin東京晚宴的八芳園將場地融入了中國的紅色、以及品牌的Qeelin葫蘆與Wulu輪廓。圖／Qeelin提供

而基於日本文化的廣博深邃，Qeelin再推出一只以藝伎為靈感的Sakura Bo Bo小熊，其中熊貓眼以七顆黑鑽「點睛」，18K玫瑰金鑲嵌鑽石勾勒出了和服的雅致柔美，同時Bo Bo小熊的右手執持了木傘，同時腳「踏」木屐，頭上灑落而下的櫻花髮飾，再以7顆小巧細幼的紅寶石點綴。將東方大和國的古典風情，以可愛、閃耀寶石與童趣，精緻捕捉。

Qeelin Sakura Bo Bo吊墜，18K白金、玫瑰金，鑲嵌鑽石、黑鑽石、紅寶石，價格店洽。圖／Qeelin提供
Qeelin Sakura Bo Bo吊墜，18K白金、玫瑰金，鑲嵌鑽石、黑鑽石、紅寶石，價格店洽。圖／Qeelin提供

珠寶 鑽石

延伸閱讀

學姊這樣誰受得了！安俞真「超貼身襯衫」包緊緊卻超性感　戴眼鏡秒變高材生學霸

白到發光！潤娥水煮蛋肌自動套上「燈泡濾鏡」　戳臉頰超可愛確定已經33歲了？

要改當idol了？韓韶禧「練舞室嗨跳影片」又瘦又兇身材太辣　狂吸230萬人朝聖

原地交往沒人會反對！盤點10組「螢幕CP」眼神交流超有火花　這位男神拿下3女全部無違和感

相關新聞

「1天1元」玩義大 南台灣鄉親價520、兒童全年護照365元

12歲以下兒童、天天玩樂園每天只要1塊錢！3/22(五)至3/31(日)連續兩個五、六、日，台南、高雄、屏東鄉親玩樂園優...

潤娥悄現東京街頭？高級珠寶銀座大店 渲染日系質感和風

隨著全世界精品景氣的逐漸回歸正常，全世界大型城市的專賣店也陸續翻新、更上層樓。東方高級珠寶品牌Qeelin日前為品牌的T...

光電板設置導致增溫 環境部擬規範間隔、加強通風

光電開發亂象引發爭議，環境部規畫修正環評法以減輕太陽光電板設置與環境間的衝突，環境部環保司長蔡孟裕說明，除光電案場面積達...

台人瘋遊日本！酷航增班飛東京 5月起開航蘇美島、詩巫

看準台人瘋遊日本，新加坡低成本航空公司酷航今天宣布，4月1日起，台北-東京每周增至12班；另外，預計5、6月分別開航泰國...

Global Mall美好購物節3月28日登場 檔期業績拚成長10%

Global Mall搶攻母親節檔期前哨戰，迎接4月連假旅遊潮、換季購物潮，推出「美好購物節」自3月28日起跑，以多元、...

板橋大遠百韓國展注目美食 扁可頌霜淇淋、慶州十元麵包

追韓劇就是要配韓國美食才更對味，板橋大遠百3月21日至4月1日於7樓活動中心及B1手扶梯旁推出「2024韓風春之季」韓國...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。