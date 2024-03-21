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潤娥悄現東京街頭？高級珠寶銀座大店 渲染日系質感和風
隨著全世界精品景氣的逐漸回歸正常，全世界大型城市的專賣店也陸續翻新、更上層樓。東方高級珠寶品牌Qeelin日前為品牌的Treasure Box東京銀座旗艦店開幕，不僅有品牌執行長Christophe Artaux、創始人暨創意總監Dennis Chan出席，品牌代言人「少女時代」的潤娥也出席新店剪綵，閃耀自信的甜美氣場。
參觀銀座旗艦店時，潤娥身上配戴了經典Wulu系列18K玫瑰金鑽石吊墜、耳環、手鐲及戒指，展現多層次的幾何魅力，落落大方、當代。活動當晚Qeelin並選址東京八芳園舉行晚宴，邀請品牌好友、全球媒體共襄盛舉。
當晚晚宴並呈現了多款高級珠寶，包含Wulu Fairy系列18K玫瑰金鑽石及橢圓形紅寶石項鍊、WuluWulu Couture系列18K白金鑽石及紅寶石項鍊，以及Qin Qin系列18K玫瑰金鑽石黑鑽石及紅寶石項鍊，將福祿、高級訂製服與金魚納入設計。
而基於日本文化的廣博深邃，Qeelin再推出一只以藝伎為靈感的Sakura Bo Bo小熊，其中熊貓眼以七顆黑鑽「點睛」，18K玫瑰金鑲嵌鑽石勾勒出了和服的雅致柔美，同時Bo Bo小熊的右手執持了木傘，同時腳「踏」木屐，頭上灑落而下的櫻花髮飾，再以7顆小巧細幼的紅寶石點綴。將東方大和國的古典風情，以可愛、閃耀寶石與童趣，精緻捕捉。
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