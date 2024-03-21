必勝客「草仔龜比薩」24日開賣 龜殼灑香菜、頭塞紅豆餡

「烏龜比薩」真的要來了！必勝客宣布，已經在網路上引起熱烈討論的「芝心雙粿草仔龜比薩」即日起於PK APP開放預購，並將於3月24日正式開賣，app會員除了可享獨家預購之外，再贈送「薯金幣」。

必勝客最新推出的「芝心雙粿草仔龜比薩」以手工現做神還原烏龜造型，「龜殼」部位為經典鹹香口味，選用爆香過的蘿蔔絲與菜圃米作為底料，再鋪上艾草粿皮，有著飽滿彈牙且滑順的口感與糯米甜味。「龜身」則圍繞著鹹香的薯金幣，再撒上香菜，讓整體風味更加別具層次。至於「頭部、尾部與手腳」則包著萬丹紅豆餡，帶來甜鹹兼具的風味。至於龜殼兩側搭配以莫札瑞拉起司為基底的芝心餅皮，具有濃郁起司香。