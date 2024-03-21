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Saint Louis Bellavita特展 歐陸400年水晶工藝限時秀

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
2023年推出的APOLLO系列，是品牌與茶藝師茶藝師Lydia Gautier合作所設計，具兩套分別為歐洲、亞洲設計的茶具系列，並保留1979年Thistle系列的威尼斯豎紋杯身搭配薊花形斜面切割為特色。圖／Saint Louis提供
2023年推出的APOLLO系列，是品牌與茶藝師茶藝師Lydia Gautier合作所設計，具兩套分別為歐洲、亞洲設計的茶具系列，並保留1979年Thistle系列的威尼斯豎紋杯身搭配薊花形斜面切割為特色。圖／Saint Louis提供

生活中隨手可得的物品，一旦賦予其工藝、造型，也能日常平添賞玩逸趣。Hermes集團旗下法國高級水晶品牌Saint Louis今日於Bellavita專賣店舉辦「傳承工藝匠心展演」（Une Histoire de Savoir-Faire）特展，除邀請法國資深工匠來台獻藝，更於現場還原「熱工坊」、「冷工坊」與「雕塑裝飾」的三大部門，領人探究一款水晶藝品的誕生歷程。

先經蝕刻後，雕塑工匠再以生花秒筆於刻槽圖案中填入黃金，在日常中展示非日常的的貴氣奢華。圖／Saint Louis提供
先經蝕刻後，雕塑工匠再以生花秒筆於刻槽圖案中填入黃金，在日常中展示非日常的的貴氣奢華。圖／Saint Louis提供

今日現場展覽中，Saint Louis特地以靜態陳列還原水晶製品的鍛造工序與所需道具。例如初始的熱工坊負責將水晶塑形，需運用塑形模具、剪刀、鉗、卡尺、鐵棒與吹管等各種工具，並結合工匠的雙手與智慧，判斷溫度的適中、更有形體比例的完美和諧。進入冷工坊後，工匠則開始透過水壓切削在水晶表面賦予、催生出包含平紋、橄欖、珍珠、蜂窩、斜面、鑽石、星形斜面...等各種幾何紋裡。最後進入裝飾工坊時，部分水晶還將進行酸蝕刻（acid engraving）與黃金裝飾（gold decoration）等工序，因而在水晶表面創造高度繁複的圖騰紋路，或施作貴氣的黃金鑲嵌。

Saint Louis熱工坊的工具、模具皆為工匠自行生產，不假他人之手，同時展現了品牌源自1586年的悠久歷史、工藝與傳承。圖／Saint Louis提供（合成圖）
Saint Louis熱工坊的工具、模具皆為工匠自行生產，不假他人之手，同時展現了品牌源自1586年的悠久歷史、工藝與傳承。圖／Saint Louis提供（合成圖）

為此Saint Louis並在Bellavita專賣店上展示了年度新品：Folia mini可攜式燈具，以及去年上市即持續熱賣的APOLLO茶具系列。其中Folia mini以內建的電池與可外接電源，體現輕巧、時髦的法式光影之美，也讓感動、愉悅出現在家中任一角落，甚至可成為戶外生活的氣氛助攻；APOLLO茶具系列則是Saint Louis去年首度發表的品牌首個茶具系列，並分中式、西式兩種風格，滿足不同茶文化的愛好者，其中中式茶杯由於小巧形狀，還可成為聞香、shot杯，西式茶杯則又分濃茶、淡茶的不同杯型，前者杯口較窄、後者杯口較寬，因而讓淡茶的香氣也能更加收攝聚焦、品茗領略。

可攜帶、無電線、行動方便正是Folia Mini系列燈具特色，讓人輕易點燃生活空間中的愉悅情緒。圖／Saint Louis提供（合成圖）
可攜帶、無電線、行動方便正是Folia Mini系列燈具特色，讓人輕易點燃生活空間中的愉悅情緒。圖／Saint Louis提供（合成圖）

Saint-Louis「傳承工藝匠心展演」（Une Histoire de Savoir-Faire）將在本周末（周日起）對公眾開放二日，時間為2024年3月24（日）、25（一）兩日，地點位於BELLAVITA寶麗廣場愛馬仕‧博藝府家‧聖路易專門店，並自早上11點半至晚上9點半為止。

Folia Mini系列燈具共兩段色溫與三種亮度，只需輕觸頂部按鈕即可波段調整，頂部的拉絲金屬上蓋則有淺金、暖銀與柔銅色三種色澤。記者釋俊哲／攝影
Folia Mini系列燈具共兩段色溫與三種亮度，只需輕觸頂部按鈕即可波段調整，頂部的拉絲金屬上蓋則有淺金、暖銀與柔銅色三種色澤。記者釋俊哲／攝影
除工具皆由工匠自製，無論冷熱工坊的工匠都具備雙手與時間淬鍊而成的智慧，進而形塑出令人嘖嘖稱奇的晶透藝作。圖／Saint Louis提供（合成圖）
除工具皆由工匠自製，無論冷熱工坊的工匠都具備雙手與時間淬鍊而成的智慧，進而形塑出令人嘖嘖稱奇的晶透藝作。圖／Saint Louis提供（合成圖）
APOLLO西式茶具組將包含濃、淡兩款品茗杯，另附一只西式茶壺、糖罐、奶壺與可置放茶壺或茶點用的碟盤。圖／Saint Louis提供（合成圖）
APOLLO西式茶具組將包含濃、淡兩款品茗杯，另附一只西式茶壺、糖罐、奶壺與可置放茶壺或茶點用的碟盤。圖／Saint Louis提供（合成圖）

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