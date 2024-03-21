安平亞果遊艇推出會員限定 「彩虹咖啡」掀討論話題

隨著天氣逐漸溫暖，玩水的季節又要開始，台南遊艇風氣盛，其中位於南市安平亞果遊艇城的「亞果黃金會所」上月試營運後，會員數已破千人。為提供會員更多元服務，創新研發出七彩咖啡「Argo Rainbow亞果彩虹咖啡」，已在府城掀起咖啡話題。

亞果黃金會所表示，「亞果彩虹咖啡」由2023年代表亞果參加唐寧茶創意大賽拿下亞軍的的亞果集團飲品創意督導杜思宏耗時半年精心打造，引進全台僅有3台的冷萃咖啡機，精選來自衣索比亞波特酒王的高品質咖啡豆，將冷萃咖啡巧妙地結合了多種特選配方，調製出七款風味獨特的彩虹咖啡，扭轉咖啡是黑色的刻板印象，創造出視覺和味覺的雙重饗宴。

亞果黃金會所指出，七款不同獨特風味及視覺顏色的咖啡系列，每款都蘊含特殊的故事與風情，例如冷萃咖啡融入蝶豆花、檸檬中，呈現神秘的紫色調；白色的溫柔冷萃咖啡搭配檸檬汽水，一口同時感受到氣泡的味覺刺激與檸檬的清爽；「黑」波魯克斯之夜結合可樂與冷萃咖啡，帶來如夜空般深邃的黑色，搭配閃爍的金粒裝飾，就像夜空中的星。

會所表示，每杯彩虹咖啡，都是口感的冒險，帶來前所未有的口感和視覺上的雙重享受。