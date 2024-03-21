香菜變200%！日本必勝客「香菜森林披薩」再度挑戰味蕾

味道強烈的「香菜」，一直是令人愛恨分明的特色食材，更有許多人完全不能接受。日本的「必勝客」繼在2023年推出「太多香菜的披薩」（パクチーすぎて草）之後，即日起又再度推出香菜增量200%的「香菜森林披薩」，適合在日本的香菜控們嘗試看看。

日本必勝客新推出的「香菜森林披薩」，正式品名為「パクチーすぎて草超えて森」（香菜太多了，以至於不僅是草，是一片森林），標榜香菜量為之前的200%，整片披薩上鋪滿大量的香菜，可以滿足香菜愛好者的獨特口味，M號售價2,980元，僅限於即日起至4月14日期間販售。同時日本必勝客還舉辦抽獎活動，得獎者有機會獲得「香菜醬油」。

對於日本所推出的「香菜森林披薩」，台灣的必勝客也以許多驚奇的特殊口味著稱。近期必勝客就推出「芝心雙粿草仔龜比薩」，不僅採用獨特的烏龜造型，還搭配鹹香菜脯米草仔粿、萬丹紅豆餡以及香菜點綴，不論是造型或是口味都引發網友的熱烈討論，預計於下週正式開賣。