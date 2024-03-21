國泰航空攜手Louise餐廳　機上供應16道米其林一星佳餚

韓國怪物女團NewJeans成員HANNI早就是時尚寵兒，身上擁有多個品牌大使身份，對消費市場的影響力仍不容小覷。因此休閒鞋履品牌UGG繼渡邊直美及木村光希等人之後，邀請HANNI出任全球代言人，隨之曝光的新形象大片，更能看到她詮釋新鞋時俏麗又可愛的模樣。

2024-03-21 10:18