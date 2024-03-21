國泰航空攜手Louise餐廳 機上供應16道米其林一星佳餚
國泰航空繼先前與高級粵菜食府都爹利會館成功聯手製作全新「港式滋味」菜式後，今天宣布再與位於香港中環僅開幕半年就摘下米其林一星的Louise餐廳合作，以新穎手法重新演繹16道法式經典美味佳餚。國泰航空指出，從香港出發指定長途航班的頭等客艙及商務客艙顧客均可享用這些精緻法國料理。
國泰航空表示，頭等客艙前菜「藍天使蝦配香草清湯」，將藍天使蝦與蔬菜以慢火熬煮，讓濃郁鮮味極致昇華。主菜部分「清蒸智利海鱸魚配煙燻辣肉腸醬」選用來自南冰洋深海的珍貴鱸魚搭配薄切辣肉腸和來自法國巴斯克地區的傳統小菜番茄燴甜椒。另一道主菜「法式雞肉卷配忌鮮奶油汁」的靈感來自Louise招牌菜香烤本地黃雞，以去骨黃雞雞胸肉捲成雞肉卷，搭配濃郁且口感滑順的法式忌鮮奶油汁，並加入鮮奶油和少許干邑白蘭地調製而成。甜點「法式紅桑子開心果蛋糕」以開心果製成，外層淋上紅桑子巧克力脆皮、再以紅桑子鮮奶油和新鮮紅桑子點綴。
商務客艙的主菜「燴西班牙黑毛豬腩肉配煙肉醬」，先將肉質層次分明的西班牙黑毛豬用鹽水醃製，再慢煮至軟嫩入味，配以帶煙燻鹹香的甜煙肉醬、油封馬鈴薯及紅菊苣葉，平衡豬腩肉的膩滯感。另一道主菜「香煎牛柳配馬德拉酒汁及牛肝菌醬」，靈感源自法國料理中深受歡迎的羅西尼牛柳，將煎得恰到好處的牛柳，搭配油封洋蔥、蘑菇和馬鈴薯及牛肝菌醬。甜品「特濃黑巧克力鮮奶油」巧妙結合三種不同的巧克力口味和質感，分別是由苦甜雅緻的Guanaja黑巧克力製成的絲滑鮮奶油、香濃黑巧克力碎片，以及濕潤、帶點嚼勁的巧克力蛋糕，為完美的美食之旅錦上添花。
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